台中豐康牧場爆禽流感 死雞埋苗栗！65％雞蛋外流「已賣光」

台中市豐原區「豐康牧場」爆發高病原性禽流感，業者被查出不即時通報疫情、私自處理死雞，還在疫情期間持續出貨販售雞蛋，導致問題蛋品流向外縣市。台中市政府29日公布蛋品流向，其中高達65％流入苗栗縣，縣長鍾東錦得知後震怒，要求重罰並移送法辦。

台中市政府指出，豐康牧場自今年1月1日至27日，共售出7125台斤雞蛋，透過網路與實體通路販售給11家業者及85名個人買家，其中最大宗流向為苗栗縣。台中市衛生局長曾梓展說明，目前已完成台中市9家業者的實地稽查，市售端已無問題蛋品流通，並責令案場設置專責客服專線受理退費與回收作業，截至29日中午僅回收17.51台斤，約占總量千分之二。

依台中市政府公布資料，雞蛋六大流向包括苗栗縣上圓商行4,640台斤、台北市農匠市集股份有限公司660台斤、台中地區農會供銷部160台斤、有雞樂園320台斤、台中市85名個人買家1105台斤，以及7家餐飲業者共240台斤。涉入餐飲通路的業者，已全數通知下架回收。

苗栗縣衛生局表示，28日下班後接獲台中市衛生局通報，隨即查出竹南鎮一間蛋商曾自豐原禽流感雞場進貨，食品科人員立即要求下架，但業者回報雞蛋均已售完，且多為散客購買，實際流向難以全面追蹤。該蛋商自1月1日至24日共進貨4000多台斤，最後一批於24日進貨，25日即售罄。

苗栗縣衛生局29日派員前往稽查，確認店內已無任何雞蛋可販售，並核對進貨單據。食品科長徐玉清表示，已要求業者主動公告相關資訊，若有熟客購買到該批雞蛋，須主動通知並接受退貨，同時也呼籲消費者食用雞蛋務必煮熟或煎熟，以確保健康。

此外，苗栗縣動物保護防疫所指出，後龍鎮外埔里26日發現大量雞屍棄置於排水溝，經檢驗確認為H5N1亞型高病原性禽流感，來源正是豐原區該蛋雞場。依台中市農業局提供資訊，業者坦承將死亡的1773隻雞私自處理，其中623隻埋在場內，另有1150隻運往苗栗縣私有農地掩埋，部分甚至棄置於出海口大排。

鍾東錦得知後直呼業者行徑「非常可惡、非常離譜」，拜託台中市政府採取鐵腕措施，並考慮廢止該畜牧場執照；提供土地掩埋死雞的地主同樣難辭其咎，縣府農業處第一時間要求開挖處理，卻遭地主拒絕，已指示警方介入，報請檢方指揮偵辦。

苗栗縣農業處表示，擬依違反《廢棄物清理法》送辦，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金。農業處進一步說明，苗栗境內掩埋死雞的私有農地約有1000隻，已完成環境消毒，並將會同檢警進行開挖，集中送往指定場所化製銷毀。全案涉及動物傳染病與公共危險，相關單位已朝刑事責任方向深入追查。

