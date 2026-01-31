台中豐康牧場爆禽流感！病死雞丟水溝、售7千斤毒蛋 負責人40萬交保

記者林盈君／苗栗報導

台中市豐原區「豐康牧場」爆發禽流感，超過1700隻雞大量死亡，但業者卻未主動通報，還聲稱病死雞都在雞場就地掩埋，未料經過調查，業者竟將大批的雞屍，偷丟到苗栗後龍鎮大排水溝裡，又將病雞的蛋售出，行徑十分惡劣。苗栗地檢署追查後，於昨（30日）複訊負責人雲男、顏男，訊後依涉犯廢棄物清理法等罪嫌，諭知雲男40萬交保、顏男20萬交保，均限制出境出海。

苗栗後龍大排，235隻雞屍棄置，確診禽流感，證據指向台中養雞場。(圖／翻攝畫面)

據了解，「豐康牧場」爆發大量雞隻死亡，本月26日，台中市政府獲報，27日派員前往採驗送驗，現場發現雞隻出現呼吸窘迫等疑似禽流感症狀，更有部分死雞在場內就地被掩埋。28日，台中市長盧秀燕宣布「檢驗結果確診禽流感」，全場雞隻將撲殺，而業者稱1月10日開始出現禽流感症狀，統計自1月10日至26日，死亡雞隻逾1700隻。

廣告 廣告

台中市豐原區「豐康牧場」爆發禽流感，超過1700隻雞大量死亡。（圖／台中市府提供）

「豐康牧場」位於豐原區、潭子區交界，地處偏僻，業者聲稱死亡的1773隻病死雞，埋在自家牧場內，1150隻埋在苗栗。但檢警查出，苗栗後龍鎮外埔漁港北側大排水溝，26日發現有235隻雞屍遭棄置，緊急採樣送驗後，發現死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感，來源疑似就是台中豐原的案場。此外，業者還聲稱雞隻及雞蛋「未流入市場」，其實早已將病死雞丟棄、售出7千多台斤問題雞蛋。

台中市豐原區「豐康牧場」爆發禽流感，超過1700隻雞大量死亡。（圖／翻攝畫面）

28日，苗栗地檢署指揮偵辦，於30日訊問負責人雲男、顏男，訊後依涉犯廢棄物清理法等罪嫌，分別諭知以40萬元、20萬元交保候傳，並限制出境出海，全案持續擴大偵辦中。

台中市豐原區「豐康牧場」爆發禽流感，超過1700隻雞大量死亡。（圖／台中市府提供）

台中市豐原區「豐康牧場」爆發禽流感，超過1700隻雞大量死亡。（圖／台中市府提供）

苗栗後龍大排，235隻雞屍棄置，確診禽流感，證據指向台中養雞場。(圖／翻攝畫面)

更多三立新聞網報導

高雄暖警爆紅！IG私照曝光、逾7萬人追蹤 顏值超高網暴動：想被接住

日本驚傳離奇命案！54歲中國女子赤腳陳屍山林 肋骨斷、疑遭勒斃棄屍

喝酒+啪啪「鞭刑140下」！未婚男女犯禁遭公開處刑 她疼痛暈厥送救護車

接駁車司機不爽「小孩太吵」！二寶媽1家遭丟包路邊 桃園喜來登回應了

