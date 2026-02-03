台中豐康牧場禽流感斃死雞埋苗栗 場主收押禁見、地主20萬交保

〔記者陳建志／台中報導〕台中豐原區豐康畜牧場上月29日爆發H5N1禽流感，其中雲姓牧場主人涉嫌隱匿疫情，還將病死雞隨意掩埋到苗栗後龍，台中地檢署昨天動員5名檢察官，前往豐康畜牧場和雲男住處同步搜索，並約談雲男、陳姓、李姓員工，以及苗栗後龍掩埋斃死雞的顏姓地主，昨晚訊後認為雲男和顏男涉嫌違反廢棄物清理法，並有滅證、串證之虞，向台中地院聲請羈押禁見，台中地院今天凌晨裁定雲男羈押禁見，顏男則是20萬交保並限制住居。

台中地檢署表示，上月29日經台中市環保局透過「檢警環林查緝環保犯罪平台」通報，指出雲男經營的豐康畜牧場，因場內飼養的蛋雞發生高病原性家禽流行性感冒(H5N1禽流感)涉有違反廢棄物清理法等情事，鑑於本案涉及重大公共衛生與環境安全，檢察長張介欽旋即指派國土環保暨民生專組檢察官賴謝銓立案，積極指揮偵辦。

台中地檢署表示，為釐清該畜牧場大量雞隻死亡，與日前苗栗縣後龍鎮大排水溝等處遭棄置大量雞屍之間是否具關聯，並全面查明相關事實，昨天由賴謝銓、林思蘋、郭逵、翁嘉隆、康存孝等5名檢察官共同指揮本署重案支援中心檢察事務官及內政部警政署保七總隊，持搜索票前往豐康畜牧場和雲男住處同步搜索，並約談雲男，以及陳姓、李姓員工，以及苗栗後龍掩埋斃死雞的顏姓地主。

經檢察官訊問後，認雲男涉犯廢棄物清理法之任意棄置有害事業廢棄物及事業負責人未依本法規定之方式清除、處理廢棄物致污染環境、詐欺等罪嫌；另顏姓地主涉犯廢棄物清理法之任意棄置有害事業廢棄物及未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物等罪嫌重大，且有事實足認有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，檢察官當庭逮捕兩人，並向台中地院聲請羈押禁見，陳姓、李姓員工則諭知3萬元交保。

台中地院今天凌晨裁定雲男羈押禁見，顏男則是20萬交保並限制住居。

