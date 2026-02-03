台中豐康牧場禽流感「亂丟死雞」！ 業者、地主遭羈押

台中地檢署偵辦豐康牧場禽流感案，查出業者疑隱瞞疫情並非法處理病死雞隻，昨（2日）搜索後將牧場雲姓負責人及協助棄置的顏姓地主聲請羈押禁見，今晨法院裁准，另2名員工則以3萬元交保。

業者把大量病死雞亂丟在苗栗出海口的一處大排。 （圖／中天新聞）

回顧全案，豐康牧場自1月10日開始出現雞隻異常死亡狀況，持續至26日間大規模死亡。市府單位獲報調查後確認為禽流感病毒感染，但雲姓負責人疑似未如實通報疫情，反將部分病死雞隻藏匿於住家，另一部分則運至苗栗縣境內非法棄置及掩埋。

豐康牧場。 （圖／台中市政府提供）

檢方於1月29日透過「檢警環林查緝環保犯罪平台」接獲台中市環保局通報，檢察長張介欽隨即指派專案小組展開偵查，專案小組由5名檢察官組成，持台中地院核發之搜索令前往牧場現場及雲姓業者住處執行搜索，同時傳喚雲姓業者、場內陳姓與李姓員工、以及在苗栗後龍鎮提供土地的顏姓地主等4人到案。

經偵訊後，檢方認定雲姓業者違反廢棄物清理法，涉嫌棄置有害事業廢棄物、身為事業負責人未依規定清理處理廢棄物導致環境污染，另涉及刑法詐欺取財等罪名。顏姓地主部分則涉嫌任意棄置有害事業廢棄物，以及在未取得主管機關許可下，擅自提供土地供他人回填堆置廢棄物。

檢察官評估2人犯罪嫌疑重大，且具體事證顯示有湮滅證據、偽造證據以及勾串共犯或證人的可能性，為確保偵查與審判程序不受妨礙，認定符合羈押要件，當庭將兩人逮捕並向台中地院聲請羈押禁見，兩名員工則各以新台幣3萬元具保,等候後續傳喚，今天清晨台中地院裁准檢方的聲押，將2人送進台中看守所。

