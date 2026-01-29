台中豐康牧場隱匿禽流感 盧秀燕：重罰115萬

台中市府派員完成豐原蛋雞場消毒。 圖：台中市府提供

[Newtalk新聞] 台中市長盧秀燕今（29）日下午召開臨記者會，宣布對隱匿禽流感疫情的豐康牧場重罰115萬元。

盧秀燕指出，豐康該案場未主動通報病死雞情形，刻意隱匿疫情，情節重大，已明顯違反《動物傳染病防治條例》。依法可處5萬元至100萬元罰鍰，市府決定採取最重處分，裁罰100萬元。

另外，業者未依規定合法處理病死雞屍體，亦違反《畜牧法》相關規定，依法可處3萬元至15萬元罰鍰，市府再開出最高罰鍰15萬元。

廣告 廣告

盧秀燕表示，台中市政府農業局已派員進入案場，執行預防性撲殺作業，約撲殺蛋雞5000隻，並於今天早上全數處理完成，同時針對場內及周邊環境進行全面清消，以防疫情擴散。

盧秀燕說，針對外界最關心的雞蛋流向問題，市府已連續兩天追查，目前已全面掌握雞蛋去向。為確保市民食安，台中市政府將採取最嚴格標準，相關蛋品流向與涉及商家，將秉持公開、透明原則對外公布，並持續加強稽查。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中傳出禽流感 1,700隻雞死亡 何欣純：市府應公開疫情資訊

豐原雞場隱匿禽流感內幕曝光！吹哨者目睹詭異埋屍 後悔沒早點爆料