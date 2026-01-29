台中豐康牧場隱匿禽流感！重罰115萬元 一圖看雞蛋流向...台北、苗栗也中標

台中市豐康牧場雞隻確診禽流感，29日雞隻全面撲殺。台中市政府提供



台中市豐康牧場於1月26日爆出雞隻集體暴斃，後確診禽流感，29日撲殺完1726隻雞；市長盧秀燕召開對外說明，案場未主動通報病死雞，且隱匿疫情，將依最高罰則100萬元進行開罰；另外，就案場沒妥善處理雞屍的部分，也依最高罰則15萬元開罰，總共罰115萬元。

台中市政府也證實業者自述1773隻死雞，有623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗縣。由於苗栗埋死雞的嚴姓地主一度拒絕開挖，苗栗縣長鍾東錦怒斥「相當可惡！」檢警也火速介入調查，29日下午強制開挖，陸續挖出大批雞屍，將集中送往化製，防堵疫情擴散。

業者自稱1/10雞隻出現死亡，但全案至1/28才由市長盧秀燕對外公布確診禽流感；外界關心此期間多少蛋流入市面？目前扣多少蛋？對此，台中市政府表示，該案場1/27由農業局現場封存約236台斤的雞蛋。衛生局於1/28與農業局聯合稽查，確認1月份售出7,125台斤，透過網路及實體通路販售給11家業者(含外縣市2家)及85名個人買家。

台中市衛生局已通知11家業者全數下架，並完成台中市9家業者實地稽查，確認已無案場蛋品在市面流通販售。此外，為維護消費者權益，已責令案場設置專責客服專線辦理退費事宜，且須每日回報回收進度。截至1月29日中午，已回收約17.51台斤。

