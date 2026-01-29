台中豐康牧場「私埋死雞感染禽流感」雞蛋流向不明 開放全面退費

台中市豐原區豐康牧場被發現私埋死雞。牧場發文表示，凡購買本場產品之客戶，有疑慮不論產品是否拆封，均可憑原購買憑證辦理全額退款。（資料照片／王侑聖攝）



台中市豐原區豐康牧場被發現私埋死雞，飼養約7000隻雞，有逾1700雞隻不明原因大量死亡，農業局證實感染高病原禽流感，案例場5000多隻雞將於今（29日）上午8點全面撲殺。消息一出，引發消費者炸鍋，而豐康牧場也透露，本次事件造成大家困擾，甚感抱歉，針對購買該場產品之顧客，均可憑購買憑證，全面辦理退款退費。

開放全面退費

豐康牧場昨天發文表示，「本場所飼養雞隻於1月28日確診禽流感，近期有至本場參訪、購買蛋品的好友們，請多留意自己的身體狀況，如有發燒、流鼻水、咳嗽、結膜炎等症狀，請記得戴口罩並盡快到醫療院所就醫，並主動告知旅遊史與接觸史，以利醫師診斷，平安健康最重要。因本次事件造成大家困擾，甚感抱歉。」

並說，「近日於場內例行性監測中，發現部分雞隻健康狀況異常，雖目前尚在檢驗階段且尚未流入市場，但本著誠信經營與對消費者負責之初衷，本場決定採取最高標準之防疫措施，針對已購買本批次產品之顧客，提供以下保障方案，全面辦理退款退費，凡購買本場產品之客戶，有疑慮不論產品是否拆封，均可憑原購買憑證（產品盒及交易紀錄）辦理全額退款。」

農場現死雞雞蛋持續出貨 流向不明

事件起於一名網友日前在地方社群平台揭露，指其住家附近一處中型蛋雞場，近期出現大量不明原因死亡的雞隻，有的遭掩埋於牧場內，有的裝入布袋疑似準備外運，但雞蛋仍持續出貨，流向不明。台中市府於27日派員採驗時，現場也確實發現雞隻有呼吸窘迫症狀，且部分死雞遭就地掩埋。市府已設立前進指揮所，並追查雞蛋流向。

業者最高罰百萬

台中農業局長李逸安表示，檢驗結果最快今天中午結果就會出爐，如果為禽流感陽性，將全場撲殺，且業者隱匿疫情未報，將依動物傳染病防治條例開罰5萬至100萬元。另業者供稱，死雞就地掩埋在場內，目前市府也在追查死雞流向。市府也將列管工作人員，對於接觸者也要健康檢測7天。（責任編輯：卓琦）