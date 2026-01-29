台中豐康牧場7000隻雞全數撲殺 吹哨者：半個月前開始埋雞

台中市政府派員到豐康牧場消毒，剩餘5千多隻雞今天全數撲殺。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 台中市豐原區豐康牧場飼養約7000隻雞，驚傳1700隻異常死亡，業者隱匿疫情未報，市府採檢證實禽場檢出動物H5N1禽流感疫情，今天早上8點將剩餘的5千多隻雞全數撲殺。

最早爆料養雞場的「吹哨者」林姓農友說，約半個月前就發現雞場員工埋雞，自己應該更早爆料。他說，自己住在養雞廠附近，這2週在農田工作時，發現2名養雞場員工將大量死雞埋在牧場的花園，也有用垃圾袋及布袋裝雞屍體用小貨車運。林男主動打電話向台中市府通報，並在臉書社團貼文。

廣告 廣告

他說，1700隻的死雞大量異常死亡不通報還繼續賣蛋獲取盈利，將死雞運出別縣市危害當地居民，真的該罰，真的不曉得「動物福利標章」怎麼發給這樣的人，籲請相關單位持續追查。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

全成基金會連續20年舉辦獨老圍爐 台中郵局特製郵票讓長者成主角

「川普」也來聽演說？全場笑翻！ 賴清德允諾協助台中市政府對抗禽流感