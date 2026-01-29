台中豐康畜牧場遭重罰115萬 7000斤蛋流入北、中、苗

台中豐康畜牧場爆發禽流感疫情，台中市衛生局公布蛋流向。（陳淑娥攝）

台中豐康畜牧場爆發禽流感疫情，市長盧秀燕29日痛斥，該案場隱匿疫情，甚至亂埋亂丟病死雞，惡性重大，將重罰115萬元。（陳淑娥攝）

台中豐康畜牧場爆發禽流感疫情，台中市動保處全面撲殺案場蛋雞，市長盧秀燕29日痛斥，該案場隱匿疫情，甚至亂埋亂丟病死雞，惡性重大，將依《動傳法》、《畜牧法》分別處以最高100萬元、15萬元罰鍰。另衛生局也公布自1月1日以來蛋流向，包括台北，苗栗以及台中，共計7125台斤。

市長盧秀燕表示，豐原該蛋雞場發生禽流感，市府成立前進指揮所召開相關會議，因案場未主動通報病死雞，隱匿疫情，甚至亂埋亂丟病死雞，惡性重大，市府決定重罰業者，依《動傳法》可罰5萬至100萬元，決定開罰最高100萬元，另涉及未合法處理病死雞屍體，依《畜牧法》可罰3至15萬，也開罰最高15萬元。

廣告 廣告

衛生局長曾梓展表示，該案場1月1日至27日，共計流出蛋7125台斤，現場還有236台斤，已經當場查封。7125台斤中，台北農匠市集660台斤、苗栗上圓商行4640台斤，已通知當地衛生局及業者；另台中地區農會供銷部160台斤、有雞樂園320台斤，都是賣給散客 ，以及7家餐飲業者共240台斤，都已完成通知，農會供銷部現場也下架12台斤，以及民眾退貨5.5台斤。

農業局長李逸安說明，今天早上8點至12點半進行撲殺，並要求業者3日內將埋在場內的病死雞及廢料等物品進行清消。另1月27日疫調中，業者供稱死雞有埋在自家，也有送往苗栗，後續會進一步調查。

盧秀燕強調，今天預防性撲殺5000隻左右，同時清消案場內外，為確保社會大眾案全，市府會採取最高標準，公布蛋流向的商家，資訊會公開透明。

更多中時新聞網報導

澳網》頂住高溫抽筋 辛納讓1追3逆轉

寇世勳淚送趙學煌 楊貴媚心疼「大嫂」

印度接連爆立百病毒 疾管署警戒要求通報