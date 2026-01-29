台中豐康畜牧場隱匿疫情、私埋病死雞 盧秀燕轟惡性重大：重罰115萬元

台中豐康畜牧場隱匿疫情私埋病死雞，台中市長盧秀燕批，惡性重大、重罰115萬。（圖：中市府提供）

台中豐康畜牧場爆發禽流感疫情，市府依法全面撲殺案場蛋雞，市長盧秀燕今天（29日）痛斥，該案場隱匿疫情，甚至亂埋亂丟病死雞，惡性重大，依法重罰，依《動傳法》、《畜牧法》，分別處以最高100萬元、15萬元的罰鍰，市府採最嚴格標準防疫，已掌握雞蛋流向，確保大眾安全。（寇世菁報導）

台中豐康畜牧場爆發禽流感疫情，市府成立前進指揮所，全面防堵疫情擴散，市長盧秀燕29日下午率團隊說明防疫進度，並表示，豐原蛋雞場發生禽流感，案場未主動通報病死雞，涉及隱匿疫情，甚至亂埋亂丟病死雞，惡性重大，市府決定重罰業者，依《動傳法》可罰5萬至100萬元，決定開罰最高100萬元，另涉及未合法處理病死雞屍體，依《畜牧法》可罰3至15萬，也開罰最高15萬元。盧秀燕強調，市府採最嚴格標準防疫，已掌握雞蛋流向，確保大眾安全

衛生局長曾梓展表示，該案場1月1日至27日，共計流出蛋7125台斤，現場還有236台斤，已經當場查封。7125台斤中，台北農匠市集660台斤、苗栗上圓商行4640台斤，已通知當地衛生局及業者；另台中地區農會供銷部160台斤、有雞樂園320台斤，都是賣給散客 ，以及7家餐飲業者共240台斤，都已完成通知，農會供銷部現場也下架12台斤，以及民眾退貨5.5台斤。

農業局長李逸安說，今天早上8點至12點半進行撲殺，並要求業者3日內將埋在場內的病死雞及廢料等物品進行清消。另1月27日疫調中，業者供稱死雞有埋在自家，也有送往苗栗，後續會進一步調查。

盧秀燕強調，今天預防性撲殺5000隻左右，同時清消案場內外，為確保社會大眾案全，市府會採取最高標準，公布蛋流向商家，資訊公開透明。