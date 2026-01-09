台中豪宅虐殺案 主嫌泯滅人性一審判無期徒刑

中部中心／綜合報導

2024年發生在台中七期的豪宅虐殺案震驚社會，檢方調查，劉姓主嫌曾任警友站副站長，因債務糾紛，和許姓助理，產生衝突，劉姓主嫌，便夥同友人，將助理囚禁在豪宅內，以"10大酷刑"凌虐致死，9日台中地院宣判，劉姓主嫌無期徒刑，另外2名共犯各判13年半及12年有期徒刑，全案可上訴。

面對記者詢問，主嫌家屬，低著頭，快步離開，2024年台中七期豪宅虐殺案，9日下午，宣判結果出爐，劉姓主嫌被判處無期徒刑、褫奪公權終生、另外2名共犯判13年6月及12年有期徒刑，

台中豪宅虐殺案 劉姓主嫌泯滅人性一審判無期徒刑

犯後無悔意說詞推脫 劉姓主嫌泯滅人性判無期徒刑 （圖／民視新聞）

檢方調查，32歲劉姓主嫌，時任擔任警友站副站長，因為債務及請款問題，和許姓助理，爆發衝突，劉姓主嫌，竟然夥同友人，拿球棒、電擊棒、噴火槍攻擊，甚至還拿老虎鉗，拔斷助理牙齒，以"10大酷刑"將被害人活活凌虐致死，事後還自導自演拍攝假影片，企圖營造被害人是自殘。

本案解剖法醫指出，死者頭部腦震盪，背部、臀部大面積肌肉損傷，血液中也發現高濃度毒品，解剖時還發現，死者血液上竟然浮了一層油，判斷是傷及皮下脂肪，導致肺脂肪栓塞致死，是十分少見的案例，此案2025年2月檢方偵結，依凌虐致死罪起訴，在9日宣判主嫌無期徒刑，全案可上訴。

主嫌"10大酷刑"凌虐致死 還自導自演拍假影片營造"自殘"

檢察官痛批嫌犯把被害人當作待宰的牲畜凌虐，甚至錄影取樂，手段之殘酷，泯滅人性，一審國民法庭判處重刑，他們通通得付出代價。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

