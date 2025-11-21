台中豪宅2大龍頭 聯聚、寶璽深耕七期

台中七期連接五期形成優質的生活圈，成為豪宅龍頭建商心目中其他重劃區無可取代的推案區。（王莫昀攝）

「理仁柏舍」基地前身為「達新工業」創辦人之一胡春達的家族起家厝，為此個案中特別保留一處空間命名為「達會所」。（王莫昀攝）

台中兩大豪宅龍頭聯聚建設推出的「聯聚玉衡大廈」，以每坪143.8萬元，創台中豪宅預售案天價，寶璽機構的「寶璽天睿」則以每坪98.3萬元，改寫豪宅成屋案最高單價紀錄。不過，面對水湳經貿園區近年來快速崛起，成為台中豪宅新聚落，兩大豪宅建商不約而同選擇持續深耕七期。

根據實價登錄資料，位於台中七期秋紅谷生態公園第一排的「聯聚玉衡大廈」，頂樓A、B兩戶各為84.87坪，各以總價9537萬元成交，拆算車位後每坪單價達143.8萬元，創預售案歷史新高，同為聯聚的「聯聚理安大廈」成交單價來到142.8萬元，登上毛胚屋新高價，實力不可小覷。

寶璽天讚 逾億元成交居冠

最早在台中推出大樓型豪宅案的寶璽建設，以「寶璽天睿」在今年再度刷新紀錄，14樓209.11坪戶以總價1.71億元成交，民國113年9月揭露的17樓戶以每坪98.3萬元，連續2年蟬聯中台灣成屋最高單價。另台中市今年前10月億元級預售住宅實價登錄數據顯示，成交的19筆中，有11筆來自「寶璽天讚」，成交總額高達12.69億元，同樣位於七期的「聯聚理安大廈」則有7筆，表現亦十分亮眼，另位在單元二的「陸府續森」則有1筆，是七期之外最高總價的預售成交案。

深耕七期的聯聚建設，目前並未打算在新豪宅聚落水湳經貿園區推案，聯聚建設總經理王于娟指出，水湳經貿園區有其優勢、有許多重大建設，但七期為成熟的重劃區，規畫完善，道路寬敞，聯聚未來會持續深耕七期，子品牌理仁建設也以七期周邊為經營重點。

220億聯聚中衡 12月登場

聯聚董事長江韋侖長子、副總經理江衍瑾更透露，聯聚第二個子品牌安理將以開發七期第二圈為主，目前已有危老都更案整合約2、3年，位在Lalaport附近，希望明年能夠開花結果。

王于娟表示，聯聚今年12月將會推出攜手義大利國際建築團隊ACPV ARCHITECTS打造，總銷220億的辦公大案「聯聚中衡大廈 」。該案位於市政北二路與朝富路口，規畫37層樓高，產品坪數為60至130坪，每坪開價80萬至120萬元。除興建一棟商辦，另還打造售坪約400坪的商場，未來將經營精品、高檔餐飲為主。

由於「聯聚中衡大廈 」總銷突破200億，被視為中台灣114年銷售金額最高的預售商辦案。據悉目前前來賞屋客戶，包括台積電供應鏈相關科技企業、傳產、生技醫療與建築相關產業為主力。王于娟指出，商辦買家汰舊換新需求比例較往年增加。

寶璽機構創辦人梁德煌也直言，就重劃區規畫上，自己較青睞七期。寶璽總經理周白琇指出，豪宅所處的大區域生活圈均質性很重要，七期鄰近的五期是台中早期豪宅區，亦即兩大重劃區形成了優質的生活圈，是其他區域目前無可取代的。

值得注意的是，聯聚子品牌理仁建設首件作品「理仁柏舍」日前完成交屋，依實價登錄資料顯示，最近住戶轉手成交單價已見7字頭，較預售時漲幅達5成之多。王于娟指出，該案基地正對新光三越與大遠百，以一巷之距，遠離人潮，保有隱密性，同時兼具七期市政核心地段的生活便利。

另有多位「理仁柏舍」住戶分享交屋感受，「公設空間設計能看出聯聚美學DNA」；也有人表示：「從收邊、選材到設備配置都能看出聯聚的講究，每個細節都處理得很用心。」

達新祖厝 理仁柏舍漲5成

「理仁柏舍」基地本身也很有故事性，前身為台灣代表性企業「達新工業」創辦人之一胡春達的家族起家厝，「達新牌」雨衣與雨鞋是早期台灣人共同的生活記憶，為紀念這段歷史，新案命名為「理仁柏舍 H House」，其中H取自胡氏首字母，柏則源自胡家第二代之名，此外也特別保留一處空間，命名「達會所」，延續土地獨特人文記憶。據了解胡春達家族也購入該案產品，希望在起家厝內，仍有居所。