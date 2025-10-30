台中豬瘟疫調疑點多！透露專家會議建議全力投入 卓榮泰行動了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導
震驚全台的非洲豬瘟疫情，中央與地方積極防堵疫情擴大，目前最重要的工作莫過於疫調。行政院長卓榮泰今（30）日下午出席台中的非洲豬瘟中央前進應變所記者會，他透露，依據昨天專家會議的建議，市府疫調仍有需要全力投入的地方，因此，他上午在院會除要求各院會全力投入、組成中央疫調團外，也要求全國各縣市政府，當台中有需要人力、物資、設備能夠主動積極協助台中，要以全國之力來面對。
卓榮泰今日下午出席非洲豬瘟中央前進應變所記者會，他表示，今天再度來到台中的應變所，剛剛跟著同仁互相交流意見，進行工作會議，也謝謝盧市長與市府團隊全程參與工作會議，讓雙方資訊保持一致。
同時，卓榮泰對於第一線奮戰、防守，而且投入工作所有的防疫人員，從場區查訪、樣品採集、環境清消到跨縣市疫調，都展開非常快速準備工作，各位的努力一定會在防疫過程中，留下最珍貴的經驗，也期待得到圓滿的結果。
接著，卓榮泰說明，依據昨天專家會議的建議，台中市疫調仍然有需要全力投入的地方，因此，他上午在院會除要求各院會全力投入、組成中央疫調團外，也要求全國各縣市政府，當台中有需要人力、物資、設備能夠主動積極協助台中，要以全國之力面對這場在台中發生的非洲豬瘟。
話鋒一轉，卓榮泰也說，不過現在發現資料中有若干需要釐清之處，包括案例場的進出人員、化製車輛的清消，以及整個交叉紀錄的確實性，還有關聯場之間的廚餘、飼料來源與去向，都必須再做更清楚的比對，才能追溯源頭、回溯時間序、精準調查所有範圍，才能有辦法保持現階段工作的戰果，「釐清整個感染源還有傳播路徑是現在重要工作」。
他透露，剛剛有特別詢問中央疫調團，而該團成立後馬不停蹄進行多項工作，其中，重要工作就是協助市府共同完成各項精確資料，「期待回報資料比對後機制都能迅速正確一致；從中央應變所、中央指揮中心、市政府所有資料都要一致，讓國人與媒體報導知道這是有科學依據的調查結果」。
不僅是疫調，還包括廚餘等檢查量能持續增加，卓榮泰坦言，除投入更多人力外，要如何在短時間內完成檢疫工作，而且要確保資料精確，這是第一線工作同仁最重要的挑戰。
行政院長卓榮泰（中）。（圖／民視新聞）
此外，卓榮泰提到，在疫情衝擊下禁運、禁宰、禁止使用飼料，但現在對相關產業、一級生產鏈同仁產生實際生活與生計的損害；因此，他早上在院會已要求經濟部、農業部擬定對一級從業人員和相關人員的補助方案，行政院會迅速把方案加以提出後立刻實施。他也喊話，希望業界能稍稍寬心，因為政府都會想到飼料改變要津貼、清運過程的油資也要津貼、從養豬場到肉攤一連串的一級生產鏈生計的困難。
同時，他也謝謝基隆米克斯、台灣賽默飛世爾科技2家公司，不遠千里運來1千劑非洲豬瘟快速檢測試劑，而試劑會讓在前一個階段的檢驗時間能縮短，還可以把好幾個步驟緊縮在短時間，且能更快速精確掌握到跨試驗的結果，若有狀況則必須送到實驗室再做確認。
對此，卓榮泰有感而發，中央、地方、民間之間，而且是國內外都一起合作面對工作，這是協力的產生，「團結會產生力量，總統也說：『只有團結，才能打贏這場戰爭』」。
卓榮泰進一步說，很多第一線工作人員，尤其包含養豬公、協會的養豬業者，一開始也覺得非常恐慌；目前來看，現在還有能力緊縮在一個有限的範圍，因此，現在便是朝向：疫情控制在最小範圍、控制在最短時間、降低到最小損害3項大原則。
另外，他也拜託國人同胞一起合作，也就是案例場、關聯場等養豬場在這階段不要靠近與進入，而且要拜託媒體朋友不要訪問與接觸，因為人和機器可能會受到莫名其妙的感染，所以一定要保持案例場、關聯場所有養豬場在清消過程呈現為安全環境。卓榮泰更喊話，現在成立應變所、指揮所，以及已經成立的廚餘前進指揮所等，都是加大疫調、防治、環境保護的力道，目前這階段還是有把握能控制好。
最後，卓榮泰強調，再堅持一段時間，第一階段15天是作戰的第一步驟，過了之後就會繼續朝往解封等下一波的工作準備，希望大家共同支持，也希望獲得國人同胞更多的鼓勵。
原文出處：快新聞／台中豬瘟疫調疑點多！透露專家會議建議全力投入 卓榮泰行動了
更多民視新聞報導
入境注意！防檢署研議「綠線」免檢疫通道取消 不分班次X光查核
病死豬數量都搞不清！ 民進黨曬8疑點怒問：盧秀燕到底在幹嘛？
爭議不斷！台中市府非洲豬瘟疫調出狀況 卓揆出手了
其他人也在看
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 4 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 21 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 22 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 10 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 6 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 23 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 4 小時前
畢卡索名畫離奇消失21天！警尋獲真相大傻眼
[NOWnews今日新聞]法國巴黎羅浮宮日前發生驚天搶劫案，8件珠寶遭竊賊盜走，同一天在西班牙也傳出畢卡索的畫作「吉他靜物」（Stilllifewithguitar）在運輸途中離奇消失，被懷疑也是藝術...今日新聞NOWNEWS ・ 4 天前
王子被控當小王掀風波！薔薔「脫口12字」現場突爆走：無法接受
「Sandy」吳姍儒代班搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，主持陣容加入薔薔今（30）日三人出席記者會，過去薔薔曾錄製過《我愛黑澀會》被問及棒棒堂王子捲感情風波一事，薔薔秒回：「哎呀！那個我完全不認識」。藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，如今兩人傳出婚變，昨范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內自由時報 ・ 3 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前