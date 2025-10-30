台中豬瘟疫調疑點多！透露專家會議建議全力投入 卓榮泰行動了

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

震驚全台的非洲豬瘟疫情，中央與地方積極防堵疫情擴大，目前最重要的工作莫過於疫調。行政院長卓榮泰今（30）日下午出席台中的非洲豬瘟中央前進應變所記者會，他透露，依據昨天專家會議的建議，市府疫調仍有需要全力投入的地方，因此，他上午在院會除要求各院會全力投入、組成中央疫調團外，也要求全國各縣市政府，當台中有需要人力、物資、設備能夠主動積極協助台中，要以全國之力來面對。

卓榮泰今日下午出席非洲豬瘟中央前進應變所記者會，他表示，今天再度來到台中的應變所，剛剛跟著同仁互相交流意見，進行工作會議，也謝謝盧市長與市府團隊全程參與工作會議，讓雙方資訊保持一致。

同時，卓榮泰對於第一線奮戰、防守，而且投入工作所有的防疫人員，從場區查訪、樣品採集、環境清消到跨縣市疫調，都展開非常快速準備工作，各位的努力一定會在防疫過程中，留下最珍貴的經驗，也期待得到圓滿的結果。

接著，卓榮泰說明，依據昨天專家會議的建議，台中市疫調仍然有需要全力投入的地方，因此，他上午在院會除要求各院會全力投入、組成中央疫調團外，也要求全國各縣市政府，當台中有需要人力、物資、設備能夠主動積極協助台中，要以全國之力面對這場在台中發生的非洲豬瘟。

話鋒一轉，卓榮泰也說，不過現在發現資料中有若干需要釐清之處，包括案例場的進出人員、化製車輛的清消，以及整個交叉紀錄的確實性，還有關聯場之間的廚餘、飼料來源與去向，都必須再做更清楚的比對，才能追溯源頭、回溯時間序、精準調查所有範圍，才能有辦法保持現階段工作的戰果，「釐清整個感染源還有傳播路徑是現在重要工作」。

他透露，剛剛有特別詢問中央疫調團，而該團成立後馬不停蹄進行多項工作，其中，重要工作就是協助市府共同完成各項精確資料，「期待回報資料比對後機制都能迅速正確一致；從中央應變所、中央指揮中心、市政府所有資料都要一致，讓國人與媒體報導知道這是有科學依據的調查結果」。

不僅是疫調，還包括廚餘等檢查量能持續增加，卓榮泰坦言，除投入更多人力外，要如何在短時間內完成檢疫工作，而且要確保資料精確，這是第一線工作同仁最重要的挑戰。

行政院長卓榮泰（中）。（圖／民視新聞）

此外，卓榮泰提到，在疫情衝擊下禁運、禁宰、禁止使用飼料，但現在對相關產業、一級生產鏈同仁產生實際生活與生計的損害；因此，他早上在院會已要求經濟部、農業部擬定對一級從業人員和相關人員的補助方案，行政院會迅速把方案加以提出後立刻實施。他也喊話，希望業界能稍稍寬心，因為政府都會想到飼料改變要津貼、清運過程的油資也要津貼、從養豬場到肉攤一連串的一級生產鏈生計的困難。

同時，他也謝謝基隆米克斯、台灣賽默飛世爾科技2家公司，不遠千里運來1千劑非洲豬瘟快速檢測試劑，而試劑會讓在前一個階段的檢驗時間能縮短，還可以把好幾個步驟緊縮在短時間，且能更快速精確掌握到跨試驗的結果，若有狀況則必須送到實驗室再做確認。

對此，卓榮泰有感而發，中央、地方、民間之間，而且是國內外都一起合作面對工作，這是協力的產生，「團結會產生力量，總統也說：『只有團結，才能打贏這場戰爭』」。

卓榮泰進一步說，很多第一線工作人員，尤其包含養豬公、協會的養豬業者，一開始也覺得非常恐慌；目前來看，現在還有能力緊縮在一個有限的範圍，因此，現在便是朝向：疫情控制在最小範圍、控制在最短時間、降低到最小損害3項大原則。

另外，他也拜託國人同胞一起合作，也就是案例場、關聯場等養豬場在這階段不要靠近與進入，而且要拜託媒體朋友不要訪問與接觸，因為人和機器可能會受到莫名其妙的感染，所以一定要保持案例場、關聯場所有養豬場在清消過程呈現為安全環境。卓榮泰更喊話，現在成立應變所、指揮所，以及已經成立的廚餘前進指揮所等，都是加大疫調、防治、環境保護的力道，目前這階段還是有把握能控制好。

最後，卓榮泰強調，再堅持一段時間，第一階段15天是作戰的第一步驟，過了之後就會繼續朝往解封等下一波的工作準備，希望大家共同支持，也希望獲得國人同胞更多的鼓勵。

