台中豬瘟關鍵「王姓獸醫佐」回國 偵訊列「證人」請回

台中爆發非洲豬瘟疫情，疫調資訊混亂，還扯出共有四名獸醫，其中王姓獸醫佐扮演關鍵角色，他在公布疫情後出國，28號晚間回國後，上午被傳喚到案，但訊問後以證人身分請回；而另一位背黑鍋的紀姓特約獸醫也被約談，他在臉書發長文感嘆，豬農第一時間沒有找他，而是找王姓獸醫佐錯失第一防疫時間，讓他很無言也很灰心，認為情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽約了。

台中梧棲豬瘟案場，扮演關鍵角色的王姓獸醫佐，28號晚間終於回國，上午由檢方傳喚到案在11點40分以證人身分請回。本署為持續釐清案情，查明有無違反動物傳染病防治條例等情事，於今（29）日上午傳訊，證人王姓獸醫佐到庭，並經證人同意進行手機採證，訊畢已諭知請回。

王姓獸醫佐並不是獸醫師，他和陳姓豬農認識20多年，10月13日他接受豬農諮詢沒有到現場就隔空診斷，要豬農先以備用藥投藥治療，但當天他也主動通報動保處，有案場有豬隻異常死亡，初判是放線桿菌胸膜肺炎，20日案場出現三歲種公豬死亡他二度通報動保處，21日防檢署篩檢陽性，但中央公布疫情後他就出國，檢方為了釐清案情，也以證人身分，先傳喚陳姓豬農父子，還有紀姓特約獸醫師和動保處賴姓獸醫等四人。

記者vs.特約獸醫紀醫師（114/10/27）：「不好意思不能公開了。」一開始被官方宣布，建議投藥背黑鍋的紀姓獸醫師，才是豬場特約獸醫，但豬農第一時間沒找他，卻找王姓獸醫佐，錯失第一線防疫時機，他失望的在臉書發文說他問豬農這次這麼重大的死亡率，為什麼不找我？，得到的答案是你不賣藥來了又不收錢，我怎麼好意思麻煩你，讓他相當無言也自認情義已盡，決定明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師，希望這次事件可以讓官方發現畜牧業真正的問題。

至於最新出現的第四位祁姓獸醫，他和一開始判斷不必採檢的賴姓獸醫，在20號到案場採檢目前還沒有被傳訊，檢方將視偵辦進度，再決定是否有傳訊必要。