台中豬瘟防疫連環出包挨轟！議員問「有沒有震怒？」副市長曝盧秀燕反應

記者潘靚緯／台中報導

台中成了非洲豬瘟破口，第一時間疫調錯誤百出、誤植獸醫及人數，挖坑埋廚餘等作法引發民眾不滿，接著農業局人員又擅闖案例場消毒，導致採檢時間被迫延宕，遭農業部長陳駿季痛批是「自走砲」。如今更傳出案例場的廚餘蒸煮設備早就壞了半年，環保局2度稽查卻沒發現，防疫疏漏連環爆，外界批評砲火瞄準台中市長盧秀燕，有議員關心「市長到底有沒有震怒」，台中市副市長黃國榮則回應：「你想也知道」。

台中市議員林德宇指出，台中爆發豬瘟疫情至今，市長盧秀燕「連一句道歉都沒有」，防疫漏洞百出靠中央抓漏救火，事發至今，

連懲處的原則、期程、名單也沒有，輕描淡寫，卻說「及時拆彈、化解危機」，「這種話她講得出來」實在太荒謬，他質問副市長黃國榮最近有沒有跟市長溝通，面對市府各局處到處點火的作為，「她有沒有震怒」。

對此，黃國榮回應，市府每天都有相關會議，林德宇再次逼問，「盧秀燕有沒有震怒」，有無相關懲處的規劃，黃國榮面有難色坦言：「你想也知道」、「不用講也知道」。

台中市長盧秀燕在防疫會議稱「及時拆彈、化解危機」，卻未公開道歉也未提及局處人員疏失及懲處，引發議員不滿。（圖／翻攝自台中市政府）

林德宇坦言，據他所知盧秀燕有大表震怒，但農業局、環保局不僅狀況外，還接連出包，盧秀燕沒有親上火線道歉，市府也沒有態度顯示對相關人員究責。林德宇詢問7日議會緊急增加非洲豬瘟專案報告，農業局長張敬昌及環保局長陳宏益會不會進議場？黃國榮強調，兩人會到議會報告，至於懲處問題，市府要分階段處理，目前首要目標就是全力防疫。

