台中豬瘟3首長拔官! 盧秀燕歉"媽媽做不好"挨轟政治秀
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導
台中爆發非洲豬瘟，針對防疫接連疏失，市府今天（6日）中午宣布，免除農業局、環保局及動保處3位首長職務。下午，台中市長盧秀燕，首度鞠躬道歉，坦承"媽媽做不好，一樣要檢討改進"！綠營則持續炮轟，這是盧秀燕所精心安排的"止血復活秀"，卻不是真正關心豬農！
盧秀燕為豬瘟案鞠躬道歉。(圖/羅宇翔攝)媽媽市長認錯，鞠躬道歉，盧秀燕面對從政以來，最大的政治風暴，率領副市長等一級主管，承認豬瘟案沒做好，身為市長，必須概括承受！遭受任內最大政治挫敗，盧秀燕鞠躬後，致詞結束快閃離開。市府宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益，沒有遵守中央防疫指引，另外，動保處長林儒良沒善盡管理、督導職責，三人遭到免職！
市府也同步公布，新任環保局長吳盛忠，歷任環保署水保處長、台北市環保局長農業局長由現任市府參事李逸安代理，他曾任經發局副局長10年，熟悉農產永續發展！做不好下台，看似負責，卻遭綠營砲轟，這是一場精心安排的政治秀！
盧秀燕為豬瘟案道歉。(圖/羅宇翔攝)新人事，能為盧市府"螺絲鬆"的質疑止血嗎？二月有前研考會主委劉彥澧，三月有前地政局長吳存金，都因涉爭議案請辭，現在處理豬瘟案不當，還有三名首長同步去職，盧秀燕管理的盧媽媽團隊，是否破口持續出現？
綠營指出，豬瘟案不只是政治責任，未來可能還要面對司法審判，議會將持續嚴格監督，不斷犯錯的盧市府，勢必得繃緊神經，別再因怠惰，而讓全國付出代價！
