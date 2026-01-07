台中財力降級 市府：遊戲規則重訂 實拿多少未知數

台中市從第二級被降為第三級，市府財政局表示，遊戲規則改變，各縣市能實拿多少補助，仍不得而知。

新版《財劃法》今年上路，中央為此調整各縣市財力分級，台中市從第二級被降為第三級，市府財政局表示，被降級，理論上自籌款比率會變低，中央補助應該更多，但因《財劃法》修法及新版財力級次後，遊戲規則改變，各縣市能實拿多少補助，仍不得而知。

市府財政局游麗玲指出，以前財力級次，直轄市為第一級、第二級或第三級。但新版財力5個級次，為全國22個縣市一起計算，不只台中市，包括台南市、高雄市也都降級，財力降級，地方自籌款比率會變低，中央補助應相對更多。

市府財政局強調，按照以前算法，若被降級，理論上自籌款比率會變低，中央補助應該更多，但因《財劃法》修法及新版財力級次後，遊戲規則重訂，每個計畫的補助重新計算，各縣市究竟能實拿多少，仍不得而知，總而言之，就是期待中央能多給地方補助。

