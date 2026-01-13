台中財政分級降為三級 盧秀燕認好事「自籌款降低」

台中財政分級從二降為三，市長盧秀燕說，此時是好事、自籌款降低 。（圖：中市府提供）

行政院日前公布財政分級，台中市從二級降為三級，市長盧秀燕今天（13日）主持市政會議表示，此時調降是好事，因為台中財政困難，財政分級調降，代表和中央合作的建設案，地方自籌款可以減少，提醒局處，之前報出的計畫，因為財政降級，有些經費可能要退回，必須爭取。（寇世菁報導）

行政院日前公布各縣市財力分級，很多縣市覺得不明所以，以台東縣為例，和台北市財力相差1700億，卻跟台北市並列為第一級，有人開玩笑說，可能因為台東跨年和台北一樣請得起張惠妹演唱，台東財力分級就拉到跟台北一樣第一級。台中市長盧秀燕也幫縣市發聲，認為這樣的調整，沒考慮地方財政真正狀況，中央也沒有跟地方商量。盧秀燕13日主持市政會議時，進一步針對台中財力分級從二級調降為三級表示，盧秀燕說，台中降得不多，但此時調降是好事，因為台中財政困難，財政分級調降，代表和中央合作的建設案，地方自籌款可以減少，市府不用透支這樣多。

盧秀燕請局處注意預算差異，對列的中央部會，要做預算調整，尤其主計單位要注意之前報出的計畫，有的可能經費要退回，必須爭取。