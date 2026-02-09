台中財政降級 中捷藍線延伸須補正

台中捷運藍線主線的機電與機廠工程已於民國114年中啟動，但地方引頸期盼的「藍線延伸太平」可行性研究卻傳出再遭交通部退回。主因在於行政院主計總處於115年初公布的最新財力分級中，台中市由「二級」降為「三級」，中央要求市府必須依據新的財政級次，重新檢核並補正財務評估。

根據主計總處今年1月的評比，台中市財政狀況遭到調降，市長盧秀燕曾對此公開表示，台中財政困難，降級也是好事，現在很多重大建設案地方自籌款比率會降低，並指示各機關盤點預算向中央爭取。但市府尚未主動反映，交通部便先一步退回「藍線延伸太平」可行性研究，明確要求市府依據變動後的財政級次，針對財務規畫作出修正。

台中市捷運工程局進一步說明，原財力位居二級時，中央補助比率依自償能力約50％至78％；如今降為三級後，補助比率將提升至53.8％到84％，確實對長期經費負擔有助益。

捷工局強調，藍線延伸案對東台中路網至關重要，該路線規畫自太平區東平路起，向西銜接捷運藍線B20站，並串聯台中火車站，全長約4.66公里。工程採全線地下化，共設置4座地下車站，旨在填補東區與太平區的交通缺口，未來更可實現與藍線主線「一車到底」的便捷服務模式。

至於中捷藍線主線進度，捷工局長蘇瑞文表示，行政院已於113年1月核定，機電與機廠統包工程也於114年6月動工，而海線高架段土建工程預計今年6月開工。

市府指出，太平、大里及霧峰人口成長快速，藍線延伸太平計畫不僅能強化東西向運輸，更能有效串聯藍線、台鐵及未來捷運紫線（大平霧線），將全力配合中央要求，盡速完成財務修正後再次提報，爭取早日核定，以利接續辦理綜合規畫及設計作業，期盼與藍線主線同步銜接啟用。