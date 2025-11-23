台中貨車右轉碰撞行人受傷送醫 警方釐清肇事責任 (圖)

其他人也在看
婦人暈眩送醫 竟是尿毒症須洗腎
時常頭暈、噁心、整天疲倦，千萬不要輕忽大意，彰化一名43歲的黃女士，近一年來常頭暈，同時還吃不下有噁心感，但忙於工作，一年後因嚴重暈眩就醫時，檢查出尿毒症，是末期腎臟病，必須接受洗腎治療。頭暈到天...大愛電視 ・ 7 小時前
金門縣映碧潭「人體漂流」民眾嚇壞報案！警消下水後嘆氣了…已明顯死亡
金門縣22日晚間發生一起溺水意外，民眾6點多行經行金湖鎮映碧潭時，發現水面上有人正在漂浮，消防局獲報後派遣人車到場救援，當下艇靠近時發現人員已明顯死亡，初步釐清身分為70多歲的王姓男子，目前警方正在釐清發生原因中。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
快訊／台中行人地獄奪命！74歲翁綠燈過馬路遭右轉貨車撞飛…送醫不治
台中市西屯區發生行人死亡車禍，今日（23日）清晨5時許，一名74歲李姓老翁在文心路過馬路時，與一輛右轉小貨車發生碰撞，老翁當場被撞倒在地，經送醫搶救不治，目前警方正在釐清肇事原因及責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
軍人到台中和平登山獨攀失蹤 與女友最後訊息「剩一公里下山」
現役軍人江姓男子前天到台中和平登山獨攀失蹤，他與女友最後互傳訊息說「剩一公里下山」，台中市警方和消防局昨天凌晨接到報案，...聯合新聞網 ・ 2 小時前
基隆88歲翁參拜引燃爆裂物「噴血臟器外露」 居民證實了：他會自製炸藥
基隆市一處宮廟竟發生恐怖炸彈事件，今天（11／23）上午8點多，位在基隆市調和街宮廟萬安堂，一名常去此處參拜的88歲湯姓老翁，竟在天公爐前引燃綁在腰間的爆裂物，當場應聲濺血倒地、臟器外露，緊急送醫仍在搶救中。不過，附近居民表示，老翁曾經當過漁民，證實他會自製簡易炸藥。至於犯案動機，仍待釐清。太報 ・ 2 小時前
陸軍十軍團出事！裝甲兵登山失蹤「緊急搜尋中」
一名服役於十軍團586旅的裝甲兵江弘國，於21日獨自前往台中市和平區，挑戰「八唐縱走」路線時失蹤，最後一則訊息是告知女友「還剩1公里就下山」，目前警消正全力搜救，今（23日）加派人力搜尋。中天新聞網 ・ 1 小時前
台中行人晨遭右轉貨車碰撞受傷 肇責待調監視器釐清
（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中西屯區今天清晨發生小貨車右轉碰撞行人事故，中市消防局表示，74歲行人頭部、左手撕裂傷及左胸口疼痛送醫救治；警方表示，確切肇責將調閱周邊監視器畫面釐清。中央社 ・ 3 小時前
台中球棒隊又來！7車20多人如大軍壓境 險釀大亂鬥
蔣萬安為公益路跑鳴槍 感謝捐款助弱勢與長者
（中央社記者楊淑閔台北23日電）台北市長蔣萬安今天出席總統府前台北市不動產仲介公會舉辦的公益路跑活動，感謝公會捐贈新台幣150萬元給社會局「公益台北愛心平台」，作為協助弱勢青年與獨居長者使用。中央社 ・ 3 小時前
TWICE掀熱潮 高雄「韓國文化日」展現年輕世代熱情
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）韓團TWICE週末到高雄開唱掀熱潮，高雄「韓國文化日」同時登場，透過韓語演講、歌唱及舞蹈比賽，展現年輕世代對韓國文化的熱情；高雄目前也與韓國締結46所姐妹校，持續深化交流。中央社 ・ 3 小時前
心虛拒檢開車衝撞警車致員警受傷逃離現場 原來是毒品及竊盜慣犯
林姓男子深夜駕車停靠路邊怠速引起巡邏員警注意，上前盤查時，林男卻心虛拒檢，開車衝撞警車後逃逸，造成1名警員手指受傷，警方事後將林男查緝到案，發現林男有毒品、竊盜、及搶奪等前科，但查獲時並未發現可疑違禁品，以妨害公務等罪嫌送辦，屏東地院依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處林男8個月徒刑，可上訴。自由時報 ・ 3 小時前
北捷西門站引騷動 女子稱被踩腳起口角亮刀
台北捷運西門站昨天深夜傳出兩名乘客因踩腳衝突引發口角，其中一名女性乘客從隨身包包裡拿出水果刀，嚇壞不少民眾；市警局捷運警察隊今天回應，警方獲報到場立即將雙方帶離，所幸無人受傷，後續由轄區萬華分局依恐嚇罪嫌偵辦。捷警表示，昨天晚間11點38分接獲通報，指稱有民眾持刀，經了解，一名女性乘客自稱在車廂內被自由時報 ・ 3 小時前
血管阻塞元凶非油脂！醫師揭關鍵：兇手每天在餐桌對你微笑
蕭捷健表示，血管內壁如同「不沾鍋塗層」，當進食大量精製澱粉與糖類時，會造成血糖波動劇烈，引發發炎反應，使血管內皮表面變得粗糙，形同被「菜瓜布刷過」的不沾鍋。當這些刮痕形成後，低密度脂蛋白（俗稱壞膽固醇）便容易附著堆積，成為血管阻塞的起點。他指出，過去將飽...CTWANT ・ 1 天前
高雄週末演唱會多 高捷：35萬人次創今年最高運量
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄週末有多場大型演唱會，除了TWICE，還有伍佰、孫淑媚等歌手到高雄演出。高雄捷運公司今天統計，昨天捷運運量高達35萬人次，是今年全年度最高運量；另外，輕軌也有5.4萬人次。中央社 ・ 3 小時前
警察進軍黃昏市場！順口溜玩出防詐新招 婆媽讚：金促咪！
【警政時報 江雁武／台中報導】為提升防詐意識、拉近警民距離，臺中市政府警察局第四分局黎明派出所與三和里里長張家 […]警政時報 ・ 3 小時前
疑搶快左轉加油遭貨車撞甩尾 轎車上5移工嚇壞了
苗栗縣苑裡鎮140縣道一間加油站前，22日傍晚發生轎車與貨車碰撞事故，撞擊力道致使轎車甩尾橫移，後保險桿也噴飛，場面驚悚。幸好這起車禍沒有人員受傷，警方調查雙方駕駛都沒有酒駕，疑因轎車路口搶快左轉去加油而衍生，確切肇責有待調查釐清。這起車禍發生於昨天傍晚5點34分許，越南籍黎姓移工駕車搭載4名同為越自由時報 ・ 3 小時前
妻學花藝竟與花店老闆「拈花惹草」 綠帽夫傷心：只判賠12萬
1名T姓男子與S姓女子結婚後育有子女，T男發現妻子因學習花藝結識花店的L姓老闆，兩人於2023年9月間在L男經營的花店、咖啡廳及車上、白河區1家渡假會館發生多次性關係。人夫控訴花店老闆害他與妻子分居、婚姻破裂，求償50萬元。台南地院上訴審法官判花店老闆要賠12萬元定讞。自由時報 ・ 4 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前