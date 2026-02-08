台中貨車醉漢「保齡球式」剷進舊診所 警戳破熬夜謊言 酒測值0.89毫克

台中一名魏姓男子涉嫌酒駕撞進樂群街與四維街口的一處民宅。讀者提供

台中市西區一名魏姓男子駕駛小貨車今（8日）清晨行經樂群街與四維街口時，疑因不勝酒力，竟先以保齡球式擦撞路邊機車，隨後猛力衝破民宅鐵捲門，整輛車卡在屋內，家具碎裂一地。面對警方盤問時，魏男謊稱是「整晚沒睡」，但酒測值高達0.89毫克，全案依公共危險罪送辦。

警方調查，今天上午7時47分，50歲魏姓男子駕駛貨車由柳川東路二段沿四維街往大明街方向行駛。在行經事故路口時，車輛先擦撞停放於路邊的1輛機車，隨後持續直行並撞進位於樂群街口的民宅。由於撞擊，民宅鐵捲門毀損變形，貨車卡在門內，造成屋內家具損壞、地面布滿碎玻璃與磁磚碎片。

遭撞擊的建築物過去為一家診所，目前已停止營業。案發時屋主北上不在家中，屋內並無人員受困。現場除魏男受輕微擦挫傷外，並未造成其他人員傷亡。

警方到場時，魏男初步宣稱是因為「整晚沒睡」導致精神不濟才發生意外。但第一警分局員警發現魏男身上帶有酒味，隨即進行酒精測試。測試結果顯示魏男酒精濃度達每公升0.89毫克，超過法定標準值。魏男隨即被警方逮捕並帶回派出所。

台中市第一分局西區所所長蔡明松表示，魏男由柳川東路二段沿四維街行駛，先在路口擦撞路邊停放的機車，隨後失控撞進民宅。魏男目前已被依公共危險罪送辦。警方嚴正呼籲，酒駕零容忍已是社會共識，警方將持續強化執法，確保市民用路安全。

紅髮的肇事男子經警方酒測值高達0.89毫克。讀者提供

