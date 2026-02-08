台中貨車「撞破鐵捲門」衝進民宅 恐怖畫面曝
過年前，有民眾的家門被貨車撞進去！台中這台小貨車衝撞民宅，鐵捲門被撞破，玻璃碎滿地。被撞的民宅是一間舊診所，幸好已經沒人住，小貨車衝撞民宅前，還先撞倒對向的機車，誇張連環撞，駕駛卻辯稱是睡眠不足才釀禍，但他酒測值高達0.89。
砰的一大聲，一台小貨車路口處直直衝，衝破鐵門撞進民宅。記者vs.鄰居：「要倒車運轉不了，（運轉不了），卡住一直空轉。」
鐵捲門硬生生往上翻捲扭曲變形，車輛撞牆，碎片散落一地，附近鄰居聽到一聲巨響，都嚇了一跳。附近民眾：「砰一聲很大聲像氣爆那樣。」
原來小貨車不只衝撞民宅，一開始還先撞倒對向路邊停放的機車，疑似沒有察覺，又繼續往前行駛。
記者vs.附近民眾：「大概在這裡撞到機車然後又交通錐，這邊大概往前50公尺，（又往那邊撞過去），對，這邊是對向耶。」
衝撞民宅事故發生在8日早上7時多，台中西區樂群街上，肇事駕駛就是紅髮男，怎麼會衝撞民宅，警方對他實施酒測。員警：「再來再來再來。」
酒測值超標，員警當場逮捕50歲的魏姓男子，酒駕肇事，他卻說沒睡飽。記者vs.酒駕男子：「（開太快），對，（你人沒有怎樣吧），沒有，（你是沒睡好還是怎麼了趕去哪），沒睡，（沒睡嗎）對。」
而被撞的民宅是一間已歇業的診所，屋主是80多歲的醫師，不過已經搬到台北，偶爾才會回來，前兩天女兒有回來，幸好已經離開，沒有遇上衝撞事故。
第一分局西區所所長蔡明松：「擦撞前方路邊機車後，直行撞入樂群街與四維街民宅，魏男輕微擦傷未就醫，涉嫌酒後駕車公共危險罪，已依法逮捕偵辦。」
事發在周末假日，一早外出民眾多，所幸酒駕事故沒撞傷人，酒駕的魏姓男子酒測值0.89，是不是喝整晚沒睡，警方調查中，將依公共危險罪移送偵辦。
東森新聞關心您
酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車
更多東森新聞報導
國三大甲段2大貨車追撞！肥料灑滿三線道
愛玩車／LV極致奢華「小」貨車 價格可能比你家還貴
小貨車違停路邊 68歲騎士猛撞車斗傷重不治
其他人也在看
貨車連撞機車、診所 駕駛涉嫌酒駕送辦｜#鏡新聞
台中西區今（2/8）早上發生一起車禍。50歲的魏姓男子駕駛貨車從柳川東路二段沿四維街往大明街方向行駛，擦撞停放於路邊機車後，還一路撞進路口的一處民宅。警方到場檢測證實他酒駕上路，依法將他逮捕。
騎士撞違停貨車亡! 好心警戒駕駛險成肇事者
中部中心／蔡松霖 雲林報導雲林口湖鄉發生嚴重死亡車禍！4日晚間，一名騎士自撞違停路邊的小貨車，事發當下，有名熱心的駕駛，火速迴轉停在事故後方幫忙警戒，避免二次傷害，不過騎士後來傷重不治，但最誇張的是，違停駕駛，竟然誣指，騎士是因為要閃避迴轉協助的車輛，才會發生車禍！住家監視器拍下，藍色小貨車，沒打任何燈號，違停路邊，佔據將近半個車道，過沒多久，來了一台機車，騎士撞違停貨車亡! 好心警戒駕駛險成肇事者（圖／翻攝畫面）騎士直接撞向車尾，連人帶車倒地，失去動靜，對向一台白色廂型車目擊，駕駛火速迴轉，打雙黃燈後停在事故後方，屋內民眾聽見聲響，也紛紛走出來查看。車禍就發生在4日晚間的雲林口湖光明路上，事發當下，撞擊力道過大，68歲的李姓騎士，到院前就宣告不治，不過在事發隔天，好心協助的民眾，卻突然po出，當時的行車紀錄器畫面，因為他竟然被違停的貨車駕駛誣賴，騎士是為了閃避迴轉車輛，才會發生車禍！好心駕駛迴轉戒護反遭汙蔑 幸行車畫面還原車禍過程（圖／民視新聞）好心想幫忙戒護，卻反被潑髒水，差點變成肇事者，幸好行車紀錄器拍的一清二楚，畫面還原整個過程，證明好人清白。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：騎士撞違停貨車亡 好心警戒駕駛險成肇事者 更多民視新聞報導三重離奇車禍！機車衝撞新北環保局車 釀1死2傷機車追撞清潔車！騎士不治、2清潔員受傷 環保局沉痛發聲看到大S雕像太有感！ 謝金燕深夜寫下真心話：我不想重來
嘉義死亡車禍! 25歲男"毒駕又酒駕"撞死78歲騎士肇逃
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義縣中埔鄉，7日清晨發生一起死亡車禍，一名25歲駕駛竟然酒駕又毒駕，開車追撞78歲機車騎士，這名騎士倒地後，當場失去呼吸心跳，不過肇事駕駛沒下車查看，反倒烙跑躲回家中，警方循線追查，短短幾小時內就抓到人，依肇事逃逸致死及公共危險罪送辦。汽車追撞機車騎士後，另一部經過的機車反應不及，又撞上倒地的機車，共造成2人受傷。（圖／翻攝畫面）機車騎士騎在道路上，突然被後方轎車猛力往前追撞，騎士連人帶車噴飛，發出巨大撞擊聲，路邊原本已經打烊的店家，老闆又拉開鐵門，衝出去查看。天黑昏暗，老闆拿手電筒照啊照，沒看到肇事汽車，卻發現被撞騎士痛苦倒在地上，立刻報案。救護車到場，被撞的78歲男騎士已經失去呼吸心跳，另外還有一名路過騎士，煞車不及，撞上倒地的機車，摔車受傷，救護人員趕緊將兩人送醫，只不過現場，沒看到肇事汽車，竟然肇逃。目擊民眾說：「他倒的地方在離摩托車2公尺，我119剛打完，另外一個阿伯騎摩托車，又從他的摩托車撞下去又碰一聲，突然變兩個受傷，那台車就肇逃了。」25歲汽車男駕駛竟然酒駕又毒駕，遭到法辦。（圖／翻攝畫面）車禍發生在嘉義縣中埔鄉，7號清晨4點多，汽車撞機車後肇逃，78歲騎士搶救不治，警方循線找到25歲汽車駕駛，酒測值0.27，誇張的是他不只酒駕，唾液快篩檢測，呈現第二級毒品陽性反應。嘉縣中埔分局三和派出所長沈琮閔：「警方將依涉嫌肇事逃逸致死及公共危險等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。」酒駕又毒駕，完全不顧他人性命，實在可惡，撞死人後，還敢心虛逃跑，終究難逃法網。原文出處：嘉義死亡車禍! 25歲男"毒駕又酒駕"撞死78歲騎士肇逃 更多民視新聞報導弱勢姐弟掉4千元禮券遭陌生家長花光 警要辦侵占罪最新／台中北區65歲婦墜4樓「全身是血」亡 丈夫嚇壞急報案抓到了！外役監逃犯躲4年「又涉殺人未遂」 從中國搭機返台秒被逮
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
《豆腐媽媽》替身墜樓吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
道歉止不住怒火！李千娜出道18年陷最大危機 櫻花季演出緊急喊卡
電影《世紀血案》由於未取得當事人與家屬授權、再加上演員言行引發輿論反彈，爭議不斷擴大。其中，李千娜首當其衝，從記者會失言、社群貼文惹議，到節目與活動接連遭抵制，演藝事業陷入出道以來前所未有的風暴。她今（8日）中午在IG限動發文證實，原定下月出席的櫻花季演出確定喊卡。
高血壓男洗腎中 血壓狂飆200竟是愛吃「1零食」很多人都在吃要小心
很多人愛吃酸酸甜甜的仙楂丸，解膩消食，讓人一口接一口把它當成解饞小零食。當心了！腎臟科醫師江守山日前在臉書分享，一名男病患長期為高血壓所苦，目前正洗腎的他突然血壓飆破200毫米汞柱，仔細詢問之下，才知
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺