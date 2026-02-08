台中貨車「撞破鐵捲門」衝進民宅 恐怖畫面曝

一台小貨車衝破鐵門撞進民宅。（圖／東森新聞）





過年前，有民眾的家門被貨車撞進去！台中這台小貨車衝撞民宅，鐵捲門被撞破，玻璃碎滿地。被撞的民宅是一間舊診所，幸好已經沒人住，小貨車衝撞民宅前，還先撞倒對向的機車，誇張連環撞，駕駛卻辯稱是睡眠不足才釀禍，但他酒測值高達0.89。

砰的一大聲，一台小貨車路口處直直衝，衝破鐵門撞進民宅。記者vs.鄰居：「要倒車運轉不了，（運轉不了），卡住一直空轉。」

鐵捲門硬生生往上翻捲扭曲變形，車輛撞牆，碎片散落一地，附近鄰居聽到一聲巨響，都嚇了一跳。附近民眾：「砰一聲很大聲像氣爆那樣。」

原來小貨車不只衝撞民宅，一開始還先撞倒對向路邊停放的機車，疑似沒有察覺，又繼續往前行駛。

記者vs.附近民眾：「大概在這裡撞到機車然後又交通錐，這邊大概往前50公尺，（又往那邊撞過去），對，這邊是對向耶。」

衝撞民宅事故發生在8日早上7時多，台中西區樂群街上，肇事駕駛就是紅髮男，怎麼會衝撞民宅，警方對他實施酒測。員警：「再來再來再來。」

酒測值超標，員警當場逮捕50歲的魏姓男子，酒駕肇事，他卻說沒睡飽。記者vs.酒駕男子：「（開太快），對，（你人沒有怎樣吧），沒有，（你是沒睡好還是怎麼了趕去哪），沒睡，（沒睡嗎）對。」

而被撞的民宅是一間已歇業的診所，屋主是80多歲的醫師，不過已經搬到台北，偶爾才會回來，前兩天女兒有回來，幸好已經離開，沒有遇上衝撞事故。

第一分局西區所所長蔡明松：「擦撞前方路邊機車後，直行撞入樂群街與四維街民宅，魏男輕微擦傷未就醫，涉嫌酒後駕車公共危險罪，已依法逮捕偵辦。」

事發在周末假日，一早外出民眾多，所幸酒駕事故沒撞傷人，酒駕的魏姓男子酒測值0.89，是不是喝整晚沒睡，警方調查中，將依公共危險罪移送偵辦。

