台中貴婦出軌小16歲潛水教練「豪宅滾床單」 董座夫抓狂提告判賠150萬

台中一名年薪千萬的企業董事，經常飛往中國大陸或美國工作，沒想到外貌姣好的妻子在台中過著貴婦生活，竟出軌小她16歲的小鮮肉潛水教練，甚至多次帶到先生購置的兩處豪宅發生關係。妻子因對潛水教練動了心，欺騙先生因長年不在家導致心病，才不願意與他行房，導致丈夫產生自責進而罹患憂鬱症，直到先生發現原來是妻子出軌，憤而向小王提告侵害配偶權，求償500萬元。小王辯稱不知貴婦有配偶，但台中地院法官不採信，判賠150萬元。

判決指出，這名企業董事2012年和40多歲的妻子結婚，包括妻子與前夫所生的孩子，也一併扶養，由於事業忙碌經常要飛往中國、美國工作，不到50歲的妻子不用工作，在家當貴婦，卻在2024年8月，與出軌小她16歲的潛水教練，兩人不但多次發生性關係，妻子還將「小王」帶回自己名下的2處豪宅發生性行為。

先生指控，妻子因戀上小鮮肉不願和他行房，藉口因他長年不在家陪伴才造成她心理生病，要求先生不准碰她的身體，他信以為真，感覺對妻子有愧，活在對妻子的自責中，進而罹患憂鬱症，求助於身心科，並長期服用身心科藥物。直到去年底得知太太出軌的真相後，情緒崩潰抓狂，身心承受莫大的痛苦與折磨，每天靠吃安眠藥才能入睡，對小王提告侵害配偶權，求償500萬元。

該名潛水教練則表示，去年8月因創建打牌群組才認識貴婦，從去年9月中旬交往，直到去年11月8日因吵架分手，交往期間發生約5、6次性行為，辯稱直到去年12月26日接獲貴婦先生的電話，才知道她有配偶。

妻子則坦承，前年暑假到澎湖遊玩，認識指導小孩的潛水教練，但當時並無私下聯繫，直到去年因朋友約打牌進一步認識、加群組，展開交往，強調和潛水教練交往之前，對方就已經知道自己已婚身分，且多次到自己和先生居住的豪宅過夜，發生性關係，屋裡有擺放多張兩人的合照還有婚紗照，自己曾把合照藏起來卻被對方發現，對方稱：「你怎麼那麼可愛，我本來就知道了」，也在法庭上坦承目前兩人仍是情侶關係。

台中地院認為，人妻曾傳訊息「我不是傻子」、「離婚我想是我到現在為止做的最對的決定」，潛水教練則回：「妳本來跟我就不同世界」、「妳就該好好繼續當金絲雀」，加上曾多次到兩人豪宅，裡面擺放多張貴婦和先生的合照，認定潛水教練早知道貴婦有配偶，辯稱已分手為卸責之詞。認為被害人遭受妻子外遇打擊，必須倚賴服藥過日明顯超出一般常人所能忍受配偶外遇窘境的限度，可見被告不法侵害配偶權的情節重大，判賠150萬元。

