台中貴婦出軌小16歲潛水教練 還帶回豪宅激戰 綠帽夫氣炸告判賠150萬

台中一名貴婦趁先生出差出軌小16歲的潛水教練，還多次帶回豪宅歡愛，先生得知氣炸對情夫提告，台中地院判陪150萬元。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名年薪千萬的企業董事，經常出國不在家，沒想到外貌姣好的貴婦妻子，竟出軌小她16歲的小鮮肉潛水教練，甚至多次帶她到先生購置的兩處豪宅歡愉做愛，貴婦還欺騙先生，因他長年不在家導致心病，才不願與他行房，直到先生發現她出軌讓他戴綠帽，才知真正的原因，對情夫提告侵害配偶權，求償500萬元，情夫雖辯稱不知貴婦有配偶，但台中地院法官不採信，判賠150萬元。

判決指出，這名企業董事2012年和太太結婚，因事業忙碌經常要出國前往中國、美國，不到50歲的太太不用工作在家當貴婦，沒想到2024年8月起竟出軌小她16歲的潛水教練，兩人不但多次發生性行為，甚至還將情夫帶回兩處豪宅發生性關係。

先生指控，太太還因戀上小鮮肉不願和他行房，藉口因他長年不在家陪伴才造成她心理生病，要求不可碰她的身體，讓他信以為真，感覺對妻子有愧，開始活在對妻子的自責中，進而罹患憂鬱症，求助於身心科，並長期服用身心科藥物。

直到去年底得知太太出軌後崩潰痛苦，每天要靠吃安眠藥才能入睡，對情夫提告侵害配偶權，求償500萬元。

該名潛水教練則表示，去年8月因創建打牌群組才認識人妻，並從去年9月中旬交往，直到去年11月8日因吵架分手，交往期間發生約5、6次性行為，但辯稱直到去年12月26日接獲人夫的電話，才知道她有配偶。

人妻則坦承，前年暑假到澎湖遊玩，認識指導小孩的潛水教練，但當時無私下聯繫，直到去年因朋友約打牌進一步認識並交往，強調和情夫交往時，他就已經知道自己已婚身分，且多次到自己和先生居住的豪宅過夜，發生性關係，屋裡有擺放多張兩人的合照還有婚紗照。

台中地院認為，人妻曾傳訊息「我不是傻子」、「離婚我想是我到現在為止做的最對的決定」，情夫則回：「妳本來跟我就不同世界」、「妳就該好好繼續當金絲雀」，加上曾多次到兩人豪宅，裡面擺放多張貴婦和先生的合照，認定情夫早知道貴婦有配偶，判賠150萬元。

