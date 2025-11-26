台中貴婦「豪宅激戰」小16歲潛水鮮肉 董座夫崩潰提告

出軌有理由？台中1名美麗董娘與某企業董事結婚10多年，卻稱丈夫長年不在家讓她有心病，董娘出軌小16歲的潛水教練。後丈夫將「小王」告上法院，台中地院判小王賠150萬元。

據悉，這位提告的企業董事年薪千萬，2012年與4旬妻子結婚，一併扶養妻子和前夫所生的孩子，不過這名董事常因事業奔波於大陸、美國等地，董娘則在家過著優渥生活。

怎料董娘在2024年8月出軌小16歲的潛水教練，該名董事丈夫表示，當時董娘宣稱，丈夫長期不在家導致自己心理生病，不願與丈夫行房。丈夫自覺愧對董娘妻子，竟患上憂鬱症，到身心科求助且需要長期服用身心科藥物，後來得知妻子是因交往小王才不願與跟自己同房，他情緒崩潰，得靠安眠藥物入睡，之後丈夫以侵害配偶權將教練小王送上法院，並求償500萬元。

對此，董娘坦言，先前暑假到澎湖遊玩期間，認識了這名指導小孩的年輕教練，原先並無私下聯絡，2人是在2024年朋友約的牌局上認識、加群組。董娘稱自己與教練小王現在還是情侶關係，而教練小王在和她交往前，也知她已婚身分，2人多次到她們夫妻所住的豪宅發生性關係。期間董娘曾藏起房內的夫妻合照、婚紗照，但教練小王不僅發現了，還向董娘表示「你怎麼那麼可愛，我本來就知道了」。

教練小王則說，2024年8月創建打牌群組才認識這位董娘，同年9月中旬開始交往，但也是在同年11月8日吵架分手，交往過程中發生性行為5次至6次。至於對方婚姻狀態，教練小王辯解，他2024年12月26日接到丈夫電話，才知道董娘已經結婚。

最終，台中地方法院認為，教練小王曾多次進入董娘夫妻的豪宅，也目擊過房內多張夫妻合照，可見小王早知對方有配偶，且董娘曾傳訊息說「我不是傻子」、「離婚我想是我到現在為止做的最對的決定」等，教練小王也回覆「妳本來跟我就不同世界」、「妳就該好好繼續當金絲雀」等語，認定小王、董娘的分手為卸責之詞，不予採信。

由於丈夫遭遇董娘外遇打擊，需藉藥物度日，明顯超出常人忍受配偶外遇的限度，因此小王不法侵害配偶權情節重大，判賠150萬元。

