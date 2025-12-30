台中買廚餘機小確幸！補助1萬台5000元…申請時間、機型限制一次看

記者吳泊萱／台中報導

受非洲豬瘟疫情影響，農業部下令自2026年起，全台禁用家戶廚餘養豬。（圖／資料照）

台中爆發非洲豬瘟疫情後，農業部下令自2026年元旦起，全面禁止家戶社區廚餘養豬，由於目前台中市每天約產生280噸熟廚餘，也讓廚餘去處成為一大問題。為了解決廚餘亂象，台中市長盧秀燕今日（30日）在市政會議上宣布，明年元旦起將補助台中市民購置廚餘機，每戶補助1台，限額5000元，共補貼1萬台，經費用罄即停止補助。

農業部訂立的廚餘養豬禁令，將於2026年元旦起正式生效，全面禁用家戶廚餘養豬。由於目前台中市戶數達116萬餘戶，每日家戶廚餘約180噸，現階段廚餘處理方式，主要以焚化發電為主。

為了解決廚餘問題，台中市府也陸續推動廚餘能源化與肥料化，包含自2022年起導入黑水虻生物處理技術，以及預計在明年7月15日前建置完成的高校堆肥設施，配合擴建的外埔厭氧發電，將能讓每日廚餘去化量增加266公噸。

此外，針對減少家戶廚餘部分，台中市府也祭出補助方案，自明年元旦起，將補助台中市民購置廚餘機，每戶補製1台，限額5000元，總補助經費5000萬元，預估可補助1萬戶，每日減少家戶廚餘約2.5噸。

台中市長盧秀燕表示，目前全台有4縣市補助廚餘機，包括南投、雲林、屏東，其中以台中補助量能最大，總計1萬台，也是4縣市唯一採用全線上申請，不浪費紙本。

台中經發局公布補助時間，自2026年1月1日起至2026年12月31日止，或經費用罄即停止補助；申請日期為2026年1月2日上午10時起。申請資格限制為具有台中市戶籍登記的民眾，且應於2025年6月30日前完成設籍，以每戶補助1台為限；不受理公司行號、機關、學校等非自然人申請。

補助費用為每台廚餘機補助台幣5000元，補助金額不超過實際購買金額，且相關耗材及額外加購商品等費用不予補助。補助機型包含「生物分解型」、「乾燥處理型」、「混合處理型」廚餘機。需要特別注意的是，安裝於流理台排水管的「粉碎型」廚餘機，因廚餘破碎後直接排放至下水道；以及透過低溫方式存放的「冷藏冷凍型」廚餘機，不予補助。

申請方式採線上申辦，須透過台中通（TCPASS）APP或台中通（TCPASS）網頁版填寫申請資料及上傳應備文件。

