豐原買羽球拍推薦：店內陳列完整球拍規格，從新手入門到進階競賽款一應俱全（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台中豐原羽球專賣店推薦 深耕 38 年、Google 地圖 4.9 星口碑認證

近年隨著台灣羽球選手在國際賽事屢創佳績，帶動全民羽球熱潮，也讓相關器材與專業服務需求大幅提升。在這波風潮中，位於台中豐原的典將體育用品社，憑藉著三十八年累積的專業與口碑，在 Google 地圖上累積了超過 500 則 4.9 星好評，成為不少羽球愛好者與在地消費者心中，能放心詢問、獲得專業建議的體育用品店。

新手羽球裝備指南：店家提供專業建議，協助初學者找到高性價比器材組合（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

傳統老店數位轉型 二代負責人導入電商平台 台中運動用品選購更便利

典將體育用品社創立於民國77年（1988年），店面位置相對不起眼，是創辦人長年的踏實經營，才讓這間豐原運動用具店逐步累積穩定客源；第二代接手後，因親眼見證父母的辛勞，更深刻理解品牌價值的得來不易，選擇在保留核心精神的同時，導入全新的經營思維。



理工出身的第二代老闆，將電腦與數位能力實際應用在店務上，陸續完成官方網站建置、電商平台上架與後台管理，並優化線上即時回覆流程。過去必須到門市才能獲得的選購建議，如今在線上也能即時溝通，讓用具維修、保養變得更加便利。

台中豐原運動鞋推薦：【典將體育】嚴選 Mizuno 等品牌，腳型較寬或想要更舒適楦型者可先詢問是否有寬楦羽球鞋可試穿（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

職人級豐原羽球拍穿線服務 精準磅數與國際品牌雙認證

在典將體育，穿線不只是勞務，而是一門結合物理受力與手感的科學。第二代老闆本身具備 YONEX 與 VICTOR 兩大國際羽球品牌穿線師認證，為台中球友提供專業的球拍穿線服務。

店家會針對球線的材質特性（如彈性、耐用度）進行深度解析，並依據球友的擊球習慣建議最合適的磅數。無論是追求精準控球的高手，還是需要省力彈性的初學者，都能在這裡獲得穩定且精確的拉線品質，確保每一支球拍都能發揮完整的性能，延長球拍使用壽命。

新手買羽球拍推薦 透明化規格解析 打造高性價比的運動選擇

面對市場上玲瑯滿目的羽球器材，不少新手最常問的其實是「羽球拍怎麼挑」，從打法習慣、揮拍力量到預算，都是選拍時要先釐清的重點。典將體育致力於消除消費者的選擇焦慮。店內以羽球用品為核心，提供從入門、進階到專業賽事級的完整選擇，從球拍、羽球、專用球鞋到各類耗材一應俱全。



二代老闆特別強調「資訊透明」，會主動說明不同價位球拍在中管硬度、平衡點及材質耐用度上的差異，以定位來看，平衡拍多半兼顧攻守、適合想要均衡手感的球友；偏頭重的進攻拍更有利於扣殺與後場力量；偏頭輕的控球拍則更利於網前控制與連貫速度。針對預算有限的學生族群或剛接觸羽球的新手，店家會優先推薦兼顧實用性與性價比的選項，也能主動協助轉介合適的教練。這種「帶領入門」的貼心服務，讓典將體育成為許多豐原在地家長與學生心中最放心的運動器材選購據點。

針對不同球線材質進行受力分析，豐原專業球拍穿線師精準優化擊球感（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

堅持專業經營與在地回饋 豐原體育器材店的「與時俱進」精神

「專業經營、服務至上、與時俱進。」是第二代老闆經常用來提醒自己的格言。秉持著取之於社會、用之於社會的精神，典將體育長年投入公益，常態性捐助運動器材至偏鄉學校，改善基層運動員的裝備資源。從巷弄老店到數位化，這間在地深耕近四十年的豐原羽球用品店，正是陪伴著許多運動愛好者一路成長的堅實後盾。



前進【典將體育】前必看！收錄交通資訊、營業時間與專業器材挑選攻略



Q1：除了羽球拍外，【典將體育】還提供哪些運動器材？

A：【典將體育】提供全方位的羽球裝備，包含 VICTOR、MIZUNO 與 YONEX 等大廠出品的專業羽球鞋、握把布、運動襪及排汗球衣。此外，店內也常備各式基礎運動器材供學生上課使用，消費者可透過官方網站瀏覽完整商品目錄。



Q2：前往【典將體育用品社】的交通方式與停車建議為何？

A：店址位於豐原區三豐路一段，鄰近豐原火車站商圈。店面座落於精華地段的小巷內，建議騎乘機車前往可直接停放門口；若是開車前往的球友，也可以將車輛停放在店家旁邊的特約停車場。



Q3：【典將體育用品社】的營業時間為何？週日是否有營業？

A：這間豐原火車站運動用品店固定於每週一至週六的 12:00 至 20:00 營業，週日則為固定公休日。若有特殊節慶調整，建議先行致電確認，避免白跑一趟。



Q4：新手應該如何在「人造羽球」與「天然羽球」之間做選擇？

A：天然羽球擊球感扎實且飛行穩定，適合比賽或進階球友；人造羽球則具備極佳的耐打性，雖然飛行曲線略有不同，但在羽球價格飛漲的當下，是基層學生訓練、社團練習及追求高性價比球友的首選方案，能有效降低日常耗材成本。

【典將體育用品社】

聯絡電話：04-2520-7712

營業時間：12:00–20:00（週日公休）

地址：臺中市豐原區三豐路一段128號（豐原火車站附近）

官方網站：https://rink.cc/il3t9

官方 Facebook：https://rink.cc/wddvi

官方 LINE：https://rink.cc/tnj9p

官方蝦皮(綜合運動賣場)：https://rink.cc/lycvg

官方蝦皮(羽球專項賣場)：https://rink.cc/akoqf

Google 地圖：https://rink.cc/hb2t2

支付方式：現金及多元支付方式可供選擇

（最新資訊請以商家公告為準）



