台中賀歲小紅包登場 盧秀燕祝市民「馬到金來」

台中賀歲小紅包登場，盧秀燕祝市民家人「馬到金來」。（圖：中市府提供）

迎接馬年，台中市政府今天（30日）舉辦115年迎新揮毫贈春聯活動，並限量發送賀歲小紅包，今年以「豐盛共享」為主題，傳遞市長的祝福，祝願大家「馬到金來」、好運連連。另外，台中願景館也有「領紅包、挺棒球」活動，限量發放台中城市吉祥物紅包袋，結合世界棒球經典賽（WBC）熱潮，展出運動成果區，歡迎參與。

台中市政府秘書處長謝佳蓁表示，此次小紅包主視覺以「流動」與「變形」為設計主軸，讓數字自然延展、重組成馬的輪廓，呈現奔馳向前的速度感與力量感。線條質感取材自馬毛細緻墜落的意象，象徵市政推動過程中「柔中帶剛」的治理精神；而筆觸之間刻意保留的留白空間，則具體展現政策執行所需的彈性與包容。

秘書處說，小紅包採左右開合形式，當主視覺合攏時，形塑兩匹駿馬並肩前行，寓意市政成果蓄勢待發、攜手向前；展開包裝後，則呼應「豐盛共享」的核心概念，象徵將福氣與施政成果送入市民的日常生活，與大家一同分享收穫與喜悅。

秘書處指出，2026新春小紅包不僅承載節慶祝福，更透過設計語彙，將市府團隊累積的施政成果，轉化為溫暖而充滿力量的視覺表現。市府將持續秉持細膩且具韌性的治理精神，陪伴市民迎向充滿希望與期待的新一年。秘書處說，小紅包會在今天（30日）市府市政大樓及陽明市政大樓的「迎新揮毫贈春聯」活動中，限量發送，市長年節期間也會在大型宮廟活動現場，親自發送。相關活動資訊，請市民朋友留意台中市政府官網（https://www.taichung.gov.tw/）及市長臉書（https://www.facebook.com/LuShiowYen/）。

市府新聞局則表示，配合市府115年迎新揮毫贈春聯活動，台中願景館今天（30日）也舉辦限量紅包袋發放活動，上午及下午各發放150組，以台中城市吉祥物「歐米馬」為主角的紅包袋，場館更結合2026年世界棒球經典賽（WBC）熱潮，展出實境感十足的「運動成果區」，歡迎到台中願景館領取紅包袋祝福，體驗年節溫馨與國際賽事的熱鬧氛圍。（寇世菁報導）