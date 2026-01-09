台中資訊盃公益馬拉松1/18開跑 中捷清晨5時提早發車

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2026第八屆「台中資訊盃公益馬拉松」將於1月18日在台中國際展覽館盛大登場！活動會場鄰近捷運高鐵台中站，為了方便民眾前往參加活動，台中捷運將於清晨5時提早發車，班距為10分鐘一班，誠摯歡迎大家多加利用。

中捷公司表示，資訊盃公益馬拉松已邁入第八屆，活動融合了健康與公益，吸引了眾多跑步愛好者的踴躍參與。配合活動舉辦，台中捷運將在活動當日提早至清晨5時發車，期待更多民眾搭乘捷運，共襄盛舉。

中捷公司誠摯邀請大家搭乘捷運，參與這場結合健康與公益的運動饗宴，並祝福每位選手在比賽中取得佳績，活動圓滿成功。