台中賓士男為閃左轉車！撞斷號誌波及行人釀2傷

台中市北屯區東山路一段與水景街交叉路口發生重大交通事故。19歲林姓男子駕駛黑色賓士轎車，載著15歲少年沿東山路往東行駛。當行經該路口時，前方一輛由52歲張姓男子駕駛的白色轎車正準備左轉，林男疑似為了閃避該車，瞬間操控失當，整輛賓士車朝路邊猛力撞擊。

強大的撞擊力不僅摧毀路旁停放的機車，更將路口號誌桿攔腰折斷。當時72歲吳姓老婦正在路邊購買臭豆腐，來不及躲避，直接被倒塌的沉重鐵桿擊中頭部，當場血流如注。

台中市消防局東山及北屯分隊接獲報案後，立即派遣3車8人前往救援。救護人員抵達現場發現，吳姓婦人頭部有嚴重撕裂傷，鮮血直流，但意識仍清楚。經緊急處置後，將婦人送往台中慈濟醫院救治。賓士車上的19歲駕駛及15歲乘客僅有輕微擦傷，兩人均拒絕送醫。

現場賓士車安全氣囊爆開，號誌桿橫躺路面，一度影響車流通行。關於事故發生原因，雙方駕駛說法不一。賓士駕駛表示對方車速太快，且他是直行車，左轉車並未禮讓。白車駕駛則指出，當時在待轉區等候，看見黑色賓士車在一百公尺前先是踩煞車，接著加速，隨後就撞上路邊號誌桿。

警方到場後對林姓駕駛進行酒測，結果顯示並無酒駕。然而在簡易驗毒檢測中，林男呈現陽性反應。實際上是否涉及毒駕，仍需等待進一步尿液檢驗結果才能確定。目前全案由轄區第五分局依毒品罪、公共危險罪移送地檢署偵辦，詳細肇事原因仍在調查釐清中。

