台中賓士車路邊遭砸！車主怒噴：沒政府了嗎？

台中王姓男子愛車昨晚擋風玻璃和車窗全被砸爛。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台中市南區昨晚發生暴力砸車事件，王姓男子將愛車停在五權南路、忠明南路口，遭不明人士破壞車窗，王姓車主氣炸在社群平台發文控訴「是沒政府了嗎？」警方初步追查，發現疑似是金錢債務糾紛遭人砸車，已鎖定嫌犯全力追緝中。

台中市警三分局昨日深夜接獲33歲王姓男子報案，停在南區五權南路與忠明南路口的賓士轎車遭人砸車，前後擋風玻璃及靠路邊的右側車窗均被砸毀，車主更在社群平台PO文怒嗆「是沒政府了嗎」、「到底有什麼深仇大恨啊？」

警方獲報後展開調查，此案疑為金錢債務糾紛造成，目前鎖定涉案人駕駛車輛到場犯案，目前已鎖定一部自小客車和1名犯嫌涉案，全案依恐嚇罪及毀損罪函送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，遇有爭議應理性溝通或循合法管道處理，切勿因一時衝動而觸發；警方對任何犯罪零容忍，均依法偵辦，以維護社會秩序。

