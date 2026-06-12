台中購屋熱區大洗牌！蛋白區奪6席 海線4路段強勢進榜

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台中市十大熱門購屋路段落在外圍路段或海線，逐房價而居的趨勢明顯。廖瑞祥攝



台中購屋熱區出現明顯洗牌！根據聯徵中心最新數據，2025年台中前十大熱門購屋路段有6個落在太平、梧棲、沙鹿等外圍區域，海線更一口氣包辦4席。專家分析，精華區房價高漲、自住買盤回流，加上海線建設題材發酵，使得購屋族「逐房價而居」的趨勢更加明顯，帶動蛋白區交易量全面升溫。

中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合聯徵中心數據，2025年台中市前十大熱門購屋路段依序分別為太平區環中東路三段的1,060件、梧棲區臨港路四段有729件、梧棲區八德東路的520件，而北屯區環太東路、梧棲區八德路一段、梧棲區四維中路等都超過400多件，而北區進化路、沙鹿區永寧路一段為300多件，西屯區市政路及北屯區南興路也有200餘件。

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2025年台中市前10大熱門購屋路段出爐，太平、梧棲、沙鹿等外圍區域一舉拿下6個席次。中信房屋提供

中信房屋研展室副理莊思敏指出，在前十大熱門購屋路段中，太平、梧棲、沙鹿等外圍區域一舉拿下6個席次，推估背後有兩大原因，一方面，蛋黃區開發已趨於飽和，土地資源日益稀缺，而蛋白區仍保有較多可開發土地，加上取得成本相對低廉，吸引建商積極布局推案，隨著大量預售案陸續完工交屋，新增房貸件數自然會出現顯著增加。

另一方面，在政府持續打炒房下，市場投資需求大幅降溫，目前購屋主力已回歸自住族群。相較投資客，自住客對價格更為敏感，在精華區房價居高不下的情況下，不少購屋民眾選擇「以通勤時間換取居住空間」，進而帶動人口與購屋需求向蛋白區移動，也讓蛋白區房市交易同步升溫。

本次榜單中，梧棲區表現尤為亮眼，臨港路四段、八德東路、八德路一段及四維中路等4條路段同時進榜。莊思敏表示，近年海線地區受惠台中港特定區開發、三井Outlet、離岸風電產業園區及捷運藍線建設議題帶動，區域發展能見度大幅提升，加上區域房價普遍落在2到3字頭，與精華區動輒4至5字頭的房價相比，價格優勢明顯，磁吸許多首購族與年輕家庭進場卡位。未來隨著精華區人口持續外溢、各項建設項目逐步兌現，海線交易量能可望保持穩健成長的態勢。

莊思敏觀察，本次熱門購屋路段的分布，台中房市已呈現出「逐房價而居」的趨勢，購屋族不再一味追逐高不可攀的傳統精華區，而是更重視居住負擔能力、交通便利性與未來發展潛力，尤其在「總價當道」的市場環境下，具備親民房價、重大建設與產業發展題材的區域，未來將會是剛性買盤布局的主要戰場。

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