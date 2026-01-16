台中購物節今抽出千萬宅得主 獎落台中南屯黃先生

▲台中市長盧秀燕親自Call out給頭獎得主南屯黃先生。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】台中市政府於今（16）日舉辦「2025台中購物節」壓軸抽獎記者會，抽出價值千萬元的精品宅，並由台中市長盧秀燕現場Call out給頭獎得主南屯黃先生，恭喜他幸運獲得北屯區好宅入住資格。今年得主反應格外冷靜，甚至先確認「是台中購物節嗎？我真的中房子了嗎？」逗趣互動也為活動畫下歡樂句點。

▲今（16）日舉辦「2025台中購物節」壓軸抽獎記者會。（記者廖美雅拍攝）

盧秀燕表示，台中購物節邁入第7屆，消費登錄金額更一舉突破374億元，較去年成長逾20億元，蟬聯全國第一，平均每日消費登錄金額超過6億元，展現台中經濟的高度韌性與消費動能。她指出台中購物節已成功帶動多面向經濟成效。包括海線地區消費成長達20%，有效縮小區域差距；外縣市來台中消費金額創新高，總額突破64億元，其中彰化縣消費登錄達19億元居冠、南投縣緊追其後，顯示購物節具備強大跨縣市觀光磁吸效應；同時，夜市、攤商與小店家適用的「收據專屬抽」登錄金額突破16億元，較前屆明顯成長，讓微型經濟與基層產業同樣有感。

廣告 廣告

▲記者會現場大合照。（記者廖美雅拍攝）

經濟發展局表示，此屆台中購物節共有26萬家店家參與，店家覆蓋率全國第一，提供超過3萬項優惠，企業贊助超過7,000萬元；活動期間也帶動「台中通TCPASS」APP下載量突破310萬次，數位治理與經濟行銷相互加乘，以及屢獲國內外大獎肯定。經發局評估，此屆購物節估計帶動全國經濟產值約760億元，對百工百業與整體景氣具有實質挹注效果。