台中購物節今抽出3位百萬獎項得主幸運兒

▲台中市經濟發展局今(29)日在豐原廟東復興商圈舉辦購物節抽獎活動。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】台中購物節登錄至今已突破184億元，台中市經濟發展局今(29)日在豐原廟東復興商圈舉辦購物節抽獎活動，由市長盧秀燕到場公開抽出「月月抽百萬現金」與「隔週抽百萬汽車」等獎項，並call out 3位幸運得主，現場氣氛熱鬧。

盧秀燕指出，台中購物節每天都抽3,000元現金，今日就有1,100位幸運兒；再來是10萬元獎項，今日抽出12名；接著是百萬級汽車獎，今天抽1位百萬車主及抽出2位百萬富翁。她笑說：「今天要送出兩個百萬現金、再加上一台百萬汽車，總共三位百萬級得主，這種日子市長我一定親自到場！如果哪天你在購物節看到市長現身，那就代表至少要從百萬開始抽，不抽百萬，我不會來的！」

現場call out百萬汽車得主，是清水區王小姐，與家族聚會在餐廳消費的發票抽中大獎。以及2位現金百萬得主，ㄧ位是住在南屯區林先生，登錄當期電費，他透露這筆獎金將作爲三寶的育兒經費；另一位是在國中任教、愛毛孩的林老師，消費寵物用品，她深感訝異地表示，先把這筆錢存起來，再思考用途。

▲現場大合照。（記者廖美雅拍攝）

市府提醒，台中購物節活動至12月25日，只要在台中消費、不分品項、有發票或收據即可透過「台中通 TCPASS」APP登錄參加抽獎。近期 SOGO、太平洋百貨進入周年慶，是最適合搶優惠的時間，買越多、登錄越多，中獎機率越大。活動最後一天，市府還將抽出價值近千萬元好宅。