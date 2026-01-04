台中購物節化身「國際名片」 多國駐台代表宣傳影片觀看數破百萬

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中購物節是城市「國際名片」！2024年起積極提升國際化，成效卓著，今年再透過「行銷推廣」、「城市外交」及「創意作為」全面提升國際化廣度及深度，其中最大亮點為歐盟、法國、捷克、芬蘭、菲律賓及印尼等多國駐台代表親自入鏡拍攝宣傳影片，累計觀看次數突破110萬次，創下城市型慶典少見的國際曝光成果，帶動外籍參與人數成長58%、消費登錄金額成長逾2成。

▲盧秀燕市長與馬尼拉經濟文化辦事處彭科蓉代表-抽臺中購物節宿霧來回機票。

廣告 廣告

經發局表示，在行銷推廣方面，市府透過海外通路與外語新聞發布，將購物節活動訊息推播至美國、加拿大、港澳、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓等50個國家與地區，觸及超過500家國際旅宿，並獲《Taipei Times》、《Formosa News》等外語媒體刊登12篇報導。另姊妹市日本宮崎縣亦組團來台參與活動，日本知名《朝日新聞》、《產經新聞》、《東洋經濟新報》等全國與地方媒體合計刊出39篇相關報導，國際能見度顯著提升。

經發局指出，城市外交成效同樣明顯。市府受邀參與多國駐台重要慶典，台中購物節成為法國、韓國、泰國國慶、德國啤酒節、比利時國王節及芬蘭獨立日等場合的熱門話題，比利時代表更於致詞時公開盛讚「NO.1」。盧秀燕市長過去亦曾參訪新加坡熱賣會為購物節借鏡取經，也是接待外賓時的重要交流議題；另今年9月經發局長張峯源出訪日本期間，駐台代表片山和之曾協助拍攝宣傳影片，更成功拉近雙方互動距離。

經發局說明，結合城市外交舉辦購物節是今年一大創舉，包括邀請日本宮崎縣政府來台舉辦「宮崎日」，抽出宮崎來回機票及物產大禮包；「友邦馬紹爾」環境及商業部長來訪，親自體驗抽出馬紹爾來回機票，肯定台中善用大數據結合城市慶典的創新作法；在「泰國國慶」活動，向700名在台泰國人士推廣購物節；及吸引超過1,500人參與的「菲律賓聖誕節」，由市長盧秀燕與馬尼拉經濟文化辦事處彭科蓉代表共同抽出宿霧來回機票，日前副市長黃國榮率市府團隊訪日，也預告明年購物節將有「長野日」合作推廣，全面擴大國際曝光。

此外，今年全國首創的外籍專屬1萬美元獎項是「創新亮點」，也獲馬尼拉經濟文化辦事處台中分處長朱靖雅盛讚「極具吸引力、值得消費支持」，三位得主皆為長期居住台中的外籍人士，成為最佳口碑代言人。首位得主為印尼新住民林小姐，小額消費即中獎並在社群分享經驗，成功帶動印尼籍參與熱度；第二位來台14年的馬國「台中女婿」邵先生，從事旅遊業，登錄車輛保養發票幸運中獎，直呼「一定要把握」；第三位則是定居台中17年的日籍教師，以機車保養發票中獎後，鏡頭前以日語向同鄉大力推薦，直呼「又驚又喜」。

經發局表示，在多項國際策略帶動下，今年購物節APP外籍下載人數4,405人，年成長58.2%，以馬來西亞980人居冠，其次為香港580人、越南478人、印尼323人、日本236人、菲律賓145人及美國120人，遍及全球106國。累積消費金額5,198萬元，年成長20.8%，其中馬來西亞1,488萬元、香港616萬元、日本317萬元及美國259萬元名列前茅，越南、印尼、南韓及法國也皆突破百萬元。台中購物節將持續深化國際化布局，結合多元行銷、城市外交與創新作為，穩健打造具全球辨識度的城市品牌。