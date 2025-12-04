台中購物節吸200億！「1縣市」貢獻11億奪冠軍 網讚嘆：果然是富豪市

記者陳佳鈴／台中報導

台中購物節開跑滿39天，買氣持續升溫，登錄消費金額正式突破200億元大關。(示意圖／資料照）

2025台中購物節開跑滿39天，買氣持續升溫，登錄消費金額正式突破200億元大關。台中市政府經濟發展局宣布，將在12月7日舉辦的抽獎活動中再次加碼，開出本屆活動的第4位百萬現金得主！而經發局也統計助攻購物節，周圍縣市也成為大助力，其中1縣市就貢獻11億，果然是隱形富豪。

依據經發局最新統計，自10月24日活動啟動以來，累計登錄金額已達208億元。其中，外縣市民眾貢獻約37億元，消費貢獻度最高的縣市依序為彰化縣11.1億元、南投縣4.7億元、苗栗縣2.5億元；在五都當中，高雄市以2.4億元奪冠，其次為新北市與桃園市。

從區域分布觀察，台中三大屯區（西屯、北屯、南屯）依然是最大消費主力，合計登錄金額達96億元，占全市近半。值得注意的是，數據呈現鮮明「女力消費」趨勢：女性參與登錄的金額約110億元，占比高達54％，遠高於男性的36％。市府推測，家庭消費帳務多由女性負責管理與登錄，因而形成購物節特有的參與文化。

在消費類型方面，餐飲、零售、百貨等一般性支出占比超過八成，顯示購物節確實有效帶動民生經濟循環。市府強調，為使活動兼顧市場攤商與小型商家，特別設計「收據專屬抽」機制，目前已吸引9.5億元登錄金額，進一步擴大經濟效益。

經發局指出，本屆購物節除每週抽獎外，也加入外籍人士專屬獎項，預定於12月7日的大里公園活動中，抽出第二位外籍中獎者，獎金高達一萬美元，期望吸引更多國際旅客參與。

