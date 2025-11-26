台中購物節嗨翻谷關「山城GOGO購」十萬大獎助攻原鄉消費

圖▲臺中購物節嗨翻谷關「山城 GOGO 購」，十萬大獎助攻原鄉消費。

【記者張嘉誠／綜合報導】

2025台中購物節即將邁入第五周，截至11月22日累計登錄金額達148億元，為將購物節的熱鬧氛圍傳遞至山城地區，台中市政府經濟發展局今日來到和平區谷關原住民部落市集廣場，盛大舉辦「2025台中購物節-山城GOGO購」活動，現場除邀請當地表演團體，讓民眾感受部落文化及熱情，還有部落市集抽抽樂以及台中購物節週週抽，吸引眾多民眾共度歡樂的周末。

圖▲購物節十萬元市民專屬抽得主call out。

經發局表示，此次活動將全市舉辦購物節的歡欣氛圍傳遞至山城谷關，最受矚目的市民專屬十萬元得主，由太平蔡先生超商消費、中區呂先生夜市吃美食中獎，實際消費都不到400元！其中蔡先生是今年購物節首次參加的新生，呂先生則是年年參加的鐵粉，只要持續消費，不管金額大小都有機會收到幸運之神眷顧。

廣告 廣告

經發局長張峯源表示，購物節開跑滿月成績非常好，即將突破150億，今天來到觀光勝地和平谷關，希望帶動地方商機、刺激消費，適逢普發一萬，歡迎全國各地民眾來谷關旅遊消費、泡溫泉，享受山城美麗風光、美食及獨特的原鄉文化，不但有店家優惠，還有購物節區域專屬5倍送優惠，加上響應普發商機，推出加碼1組百萬獎金，好康不斷、有機會放大100倍！

圖▲山城 GOGO 購活動-在地特色市集。

谷關溫泉商圈發展協會理事長尹敬倫分享，自己參加購物節連續4年中3000！秘訣很簡單，就是掌握區域專屬5倍送、區域專屬抽獎特性，通通在和平消費，中獎率就會提高！以溫泉、原民文化、山景聞名的和平區正是區域專屬抽的十個行政區之一，此外谷關商圈特別與經發局合作推出「Go購谷關券」，也在今天抽出100組，可適用惠來谷關溫泉會館、谷關溫泉飯店、山江料理客家餐廳、金谷餐廳及新川生鱘龍鱒魚餐廳等店家，歡迎抽中的朋友趕快來谷關玩，體驗在地風情、還有更多店家優惠。

經發局說明，為推廣谷關觀光、刺激消費，推出加碼抽抽樂活動，憑114年10月24日至活動當日的谷關地區入住發票或證明，及現場消費滿200元也可以玩抽抽樂，總價值超過7萬元，包括廚餘機、10人份電子鍋、掃地機器人、電烤箱、不鏽鋼熱水壺、藍牙喇叭等多項家電，吸引上百位民眾排隊體驗、滿載而歸。

圖▲台中谷關溫泉廣場泡腳池。

經發局提醒，台中購物節即日起至12月25日天天抽現金，活動期間每週六、日更舉辦實體抽獎及特色活動，歡迎民眾前來參與，感受現場抽獎緊張氛圍。趕緊下載台中通TCPASSAPP，越早消費越早登錄，就有機會中大獎，最新資訊請查詢購物節官方臉書(https://www.facebook.com/shoppingtaichung/)。

當日活動，包含經發局長張峯源、議員古秀英、數發局副局長黃惠敏、原住民事務委員會組長陳德福、地方稅務局東勢分局主任曾金連、台中市和平區谷關社區發展協會（谷關溫泉商圈）理事長尹敬倫及總幹事歐文恭，以及議員朱元宏亦派代表到場共襄盛舉。