台中購物節嗨翻谷關 10萬大獎助攻

台中購物節嗨翻谷關「山城ＧＯＧＯ購」，十萬大獎助攻原鄉消費。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

台中購物節即將邁入第五週，累計登錄金額達一百四十八億元。經發局二十三日到和平區谷關原住民部落市集廣場舉辦「山城ＧＯＧＯ購」活動，邀請當地表演團體演出，讓民眾感受部落文化及熱情，部落市集並有抽抽樂及台中購物節週週抽活動。

經發局說明，活動將購物節的歡欣氛圍傳遞至山城谷關，市民專屬十萬元得主由太平蔡先生超商消費，以及中區呂先生夜市吃美食中獎，實際消費都不到四百元。其中，蔡先生是今年購物節首次參加的新生，呂先生則是年年參加的鐵粉。

購物節到觀光勝地谷關帶動地方商機、刺激消費。適逢普發一萬，全國民眾到谷關旅遊、泡溫泉，享受山城風光、美食及獨特的原鄉文化。有店家推出購物節區域專屬五倍送優惠，並加碼一組百萬獎金。

谷關溫泉商圈發展協會理事長尹敬倫說，自己參加購物節連續四年中三千元。秘訣很簡單，只要掌握區域專屬五倍送、區域專屬抽獎特性，統統在和平消費中獎率就會提高。

以溫泉、原民文化、山景聞名的和平區是區域專屬抽的十個行政區之一；此外，谷關商圈也與經發局合作推出「ＧＯ購谷關券」抽出一百組，適用惠來谷關溫泉會館、谷關溫泉飯店、山江料理客家餐廳、金谷餐廳及新川生鱘龍鱒魚餐廳等店家。

經發局說明，推廣谷關觀光、刺激消費，推出加碼抽抽樂活動，憑十月二十四日至活動當天的谷關地區入住發票或證明，或現場消費滿二百元可以進行抽抽樂，獎品包括廚餘機、十人份電子鍋、掃地機器人、電烤箱、不鏽鋼熱水壺、藍牙喇叭等多項家電，總價值超過七萬元，吸引上百位民眾排隊體驗、滿載而歸。