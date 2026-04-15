台中購物節國際化遭質疑 市府：續提升外籍客參與

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）民進黨台中市議員今天在市議會質詢時質疑台中購物節的國際化成效，認為市府的數據與宣傳出現落差。市府經發局表示，將逐步提升外籍旅客參與度與整體消費效益。

台中市議會今天進行財政經濟委員會業務質詢，民進黨市議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤等人聯合質詢，針對台中購物節國際化成效質疑市府數據與宣傳出現明顯落差。

陳雅惠根據市府購物節統計資料表示，2025年總消費金額達新台幣374億元，但外籍旅客貢獻僅約5000多萬元，占比不到1%，參與人數也僅4000餘人，顯示活動仍停留在在地消費循環，國際客未有效導入。

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謝家宜則說，外籍旅客消費登錄金額前3名國籍，仍然是馬來西亞、中國、香港，與2024年相同，而且大部分是居住在台中的外籍人士，更印證經發局所謂的國際宣傳、自以為辦的很好的台中購物節，根本無法吸引國際旅客。

陳淑華說，想要吸引日韓遊客來台，如高雄帶起的演場會經濟，要有創新的想法，請台中市長盧秀燕市府團隊換換腦袋瓜子，只為包裝盧秀燕的購物節行銷是吸引不到外國人來台中的。

張芬郁指出，「外籍人士不等於國際觀光客」，移民署統計在台中市長期生活的外籍人士超過17萬人，去年增加3組1萬美元的「外籍人士專屬獎項」，都是住在台中的外籍人士抽中，國際購物節「指標和目標」脫節，若目標是「國際觀光」，應該追蹤下載APP的外籍人士是入境來台的旅客數，並重視飯店訂房數據，而非單純把外籍人士的發票登錄數當成績效。

台中市經濟發展局長張峯源對此回應，市府持續推動購物節國際化，目前已有逾百個國家的外籍旅客參與，未來將強化多語服務與使用介面，並結合觀光、航線及住宿資源，逐步提升外籍旅客參與度與整體消費效益。（編輯：林恕暉）1150415