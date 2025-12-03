台中購物節壓軸大獎 市價近千萬北屯區好宅

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中購物節從10月下旬開跑至今，登錄金額已破新台幣200億元，壓軸大獎將抽出好宅1戶，台中市政府今天公布，好宅位於北屯區，市價近千萬元，附贈輕裝潢及車位。

台中購物節從10月24日到12月25日為止，除了抽出現金獎，壓軸大獎將抽出好宅1戶，台中市經濟發展局今天揭曉壓軸好宅將落腳於北屯區知名建案「均福匯」，市價逼近千萬元，附贈輕裝潢及車位。

經發局指出，「好宅在哪裡？」自購物節開跑便成為民眾最熱門話題。歷經多輪評選，今年好宅重返市區，選定位於北屯區軍福九路上的「均福匯」。建案為獨棟6樓、僅25戶的低密度住宅，鄰全住宅區、鬧中取靜，同時保有完整生活機能，兼顧便利與居住品質。

經發局表示，好宅位於2樓，挑高3米6放大空間感，2房格局方正實用，大面窗帶來明亮採光與優質通風，舒適度高，適合小家庭、首購族、新婚夫妻等各類型族群入住。

至於好宅的區位，經發局表示，該案位於台中10期重點發展區「新核心」，交通鄰近74號快速道路、台鐵太原站及捷運松竹站，生活圈涵蓋消費、就學與醫療機能，綠地多、環境靜謐，對小家庭與通勤族來說，都是市區難得一見的「高CP值」優質好宅。

經發局提醒，12月25日前的消費發票及收據通通都能抽獎，抓緊最後購物黃金期，壓軸抽好宅預計1月登場，手邊尚未登錄的發票或收據請儘速登錄到台中通TCPASS APP，就有機會抽中好宅大獎。（編輯：李亨山）1141203