台中購物節壓軸好宅1/16揭曉 許願接到盧秀燕來電 全民倒數迎幸運時刻

台中購物節於明1月16日揭曉壓軸精品好宅得主。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】萬眾期待的時刻即將到來！全國矚目由台中市政府經濟發展局舉辦的「2025台中購物節」壓軸大獎——第七戶好宅，將於明16日正式抽出。隨著倒數進入最後一天，民眾緊張與期待情緒全面升溫，「盧秀燕市長究竟會打給誰」成為社群熱議焦點，不少網友直呼「手機已經充好電」、「陌生來電一定要接」，更有人提前發下「中獎就請喝飲料」的祭品文，讓抽好宅活動化身年前最熱鬧的全民許願現場。

經發局長張峯源表示，隨著抽獎日逼近，相關詢問電話明顯增加，許多民眾關心抽獎時間與中獎通知方式，直言「連續兩個月每天掃發票，就是為了這一刻」。社群平台與親友群組間也相互提醒「明天不要漏接電話」，甚至有民眾幽默發文提前「穿越時空」祝賀自己中獎，形成高度討論熱度，顯示台中購物節作為全國規模最大的購物節活動，其壓軸大獎關注度持續攀升。

市長盧秀燕明16日將親自抽出第七屆好宅幸運兒。（圖/記者廖妙茜翻攝）

經發局說明，近期好宅相關新聞點閱率明顯上升，不少民眾在抽獎前再度回顧好宅資訊、賞屋沾喜氣。本次抽出的壓軸好宅為北屯區10期核心地段的「均福匯」，市價逼近千萬元，附贈輕裝潢及車位，交通條件優越，鄰近74號快速道路、台鐵太原站與捷運松竹站，生活機能完整。室內位於2樓，挑高3米6，格局方正實用，大面窗引入充足採光，整體居住舒適度高，深受首購族、小家庭與新婚夫妻關注。

經發局提醒，壓軸好宅將於明日上午9時30分在市政府由盧市長親自抽出，並即時Call Out致電幸運得主送上祝福。好宅抽獎券消費區間為114年10月24日至12月25日，若未即時接聽電話亦無須擔心，只要抽中即具中獎資格，可透過「台中通」APP小鈴鐺接收通知。明日抽獎過程也將同步於「台中購物節」臉書粉絲專頁直播，邀請全民一同倒數，見證年度最大獎幸運誕生。