台中購物節壓軸「千萬好宅」抽獎揭曉 得主格外淡定：真的中房子了嗎？

台中市 / 林彥廷 綜合報導

「2025台中購物節」於去年12月25日圓滿落幕，台中市政府於今（16）日舉辦壓軸抽獎記者會，抽出價值千萬元的精品好宅，並由台中市長盧秀燕親自Call out給頭獎得主南屯黃先生，恭喜他幸運獲得北屯區好宅入住資格。盧秀燕在Call out前笑說，自己這幾天打電話非常困難，一撥去對方就會問是不是中頭獎，「市長的電話」已成為全民最期待的來電；而今年得主反應格外冷靜，甚至先確認「是台中購物節嗎？我真的中房子了嗎？」逗趣互動也為活動畫下歡樂句點。

盧秀燕表示，台中購物節邁入第7屆，也是她上任7年來持續推動的重要經濟政策，從第1年開始就以「拚經濟」為核心目標。今年在國際局勢動盪、關稅、匯率與戰爭影響下，多數城市消費表現趨緩，但台中在市民、商圈、夜市與各行各業共同努力下，不僅未下滑，消費登錄金額更一舉突破374億元，較去年成長逾20億元，蟬聯全國第一，平均每日消費登錄金額超過6億元，展現台中經濟的高度韌性與消費動能。

盧秀燕進一步揭曉此屆「10大亮點」，指出台中購物節已成功帶動多面向經濟成效。包括海線地區消費成長達20%，有效縮小區域差距；外縣市來台中消費金額創新高，總額突破64億元，其中彰化縣消費登錄達19億元居冠、南投縣緊追其後，顯示購物節具備強大跨縣市觀光磁吸效應；同時，夜市、攤商與小店家適用的「收據專屬抽」登錄金額突破16億元，較前屆明顯成長，讓微型經濟與基層產業同樣有感。

此外，市府積極推動購物節國際化行銷，透過日本「宮崎日」、友邦「馬紹爾」機票抽獎，以及「泰國國慶日」、「菲律賓聖誕節」等主題活動宣傳，成功吸引在台外籍人士參與，外籍消費登錄人次成長達58%。盧秀燕指出，購物節不僅促進內需，更逐步打開國際能見度，讓世界看見台中的消費實力與城市魅力。

經濟發展局表示，此屆台中購物節共有26萬家店家參與，店家覆蓋率全國第一，提供超過3萬項優惠，企業贊助超過7,000萬元；活動期間也帶動「台中通TCPASS」APP下載量突破310萬次，數位治理與經濟行銷相互加乘，以及屢獲國內外大獎肯定。經發局評估，此屆購物節估計帶動全國經濟產值約760億元，對百工百業與整體景氣具有實質挹注效果。

盧秀燕強調，台中拚經濟不是只靠一檔活動，而是「一年365天、檔檔接力」。在購物節圓滿落幕後，市府隨即推出「台中Hi8 全城開趴」系列活動，後續仍有百萬汽車、108萬元現金等大獎接續登場，邀請全國民眾持續來台中消費、旅遊、拚經濟，共同讓城市持續熱絡、經濟穩健向前。

