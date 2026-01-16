中部中心／陳嫈其、李柏瑾 台中報導

台中購物節，最受矚目的壓軸大獎，就是要送出一戶精品好宅！今天抽中幸運兒，他是住在南屯區的黃先生，去年11月僅消費7000多元，就幸運得到北屯區一棟千萬好宅。這通驚喜電話，為金額突破374億元的購物節，畫下最完美的句點。





台中購物節幸運兒是他 南屯男花7457元抱回1棟房

花7千元抱走台中購物節千萬好宅 盧秀燕CallOut幸運兒（圖／民視新聞）





台中市長盧秀燕親自callout這支改變人生的電話。對方接起電話，一臉茫然，似乎還不知道等等會發生什麼好事。真的是太幸運了！這位黃先生，就是抽中2025台中購物節，壓軸好宅，千萬大獎的幸運得主。黃先生自己住在南屯區，從事服務業，接起手機時，完全沒想到自己，已經成了千萬好宅的新主人。花了7400多塊，就換到一棟房。

不是詐騙! 市長親自致電 南屯男花7457元抽中千萬宅（圖／民視新聞）





回溯中獎發票，黃先生是在去年11月底，在南屯區消費，不過買了什麼？黃先生還在茫，要回去翻翻發票才知道。最大獎好宅，位在北屯軍福九路，地段含金量超高！鄰近捷運、美式賣場、學區等，生活機能沒話說，附贈輕裝潢及車位。難怪誰抽到都讓人羨慕得心癢癢。台中購物節邁入第七年，成績單嚇嚇叫，登錄金額衝破374億元，比去年多出21億。不只帶動外籍與外縣市的消費熱潮，更讓幸運兒能帶著一把鑰匙，直接在台中開啟幸福新生活。





