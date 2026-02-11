台中購物節慶典打造經濟模式 7年累積超過1800億消費動能

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中購物節自2019年開辦以來，歷經七年累積，已從地方型消費振興活動，成長為具全國影響力的城市品牌。台中市政府經濟發展局表示，活動以「狂熱抽現金、年年抽好宅」建立高度辨識度，七年間累積消費登錄金額突破1,810億元，單日消費金額亦從首屆約6,200萬元，躍升至第七屆超過6億元，成長近10倍，成功形塑由「民眾、商家、市府」三大角色共同參與、彼此加乘的慶典經濟模式。

廣告 廣告

▲台中購物節七年間累積破1,810億元消費登錄。

經發局長張峯源指出，台中購物節之所以能穩定成長，關鍵在於三大角色在不同階段精準交會。對民眾而言，購物節逐漸融入日常生活節奏，從偶爾試試手氣，到養成天天開啟APP、登錄消費的習慣，讓日常消費轉化為穩定的內需動能。不少中獎民眾分享，驚喜往往發生在最平凡的時刻，有人在登山途中接到中獎電話，也有人在通勤路上收到APP跳出的幸運通知，甚至有得主在確認中獎後特地前往宮廟致謝，留下難忘回憶。

購物節同時創造顯著外溢效益。經發局指出，去年活動期間帶動全國經濟產值達760億元，吸引外縣市來台中消費金額突破64億元，平均每日超過1億元；透過9國使節代言行銷及多國交流推廣，外籍消費登錄人次成長58%，台中慶典經濟的能量也逐步走向國際。

對商家而言，台中購物節成為打開市場的重要入口。經發局說明，活動參與層面逐年擴大，從百貨量販延伸至在地商圈、夜市攤商及中小微型店家，七年來累計超過26萬家商家參與，店家覆蓋率居全國之冠，其中更有超過3萬家業者主動推出優惠折扣，讓基層經濟共享振興成果。尤其在疫情期間，購物節透過數位登錄與行銷串聯，有效撐住人流與買氣，逐步發展為促進跨產業合作、放大整體商業能量的重要平台。

在市府推動的關鍵角色上，台中購物節也展現數位治理的累積成果。據經發局統計，活動下載量於去年突破310萬次，七年間成長13倍，穩定運作的系統成為活動背後不可或缺的引擎。市府結合數位發展局開發的「台中通TCPASS APP」，整合消費登錄、抽獎機制與行銷宣傳，大幅降低民眾與商家參與門檻，並簡化兌領獎流程、提升行政效率，相關成果亦屢獲國際轉型與科技獎項肯定，並多次登上App Store與Google Play熱門下載排行。

經發局表示，台中購物節已從地方振興活動，穩健成長為具全國影響力的城市品牌。未來市府將持續優化活動機制，深化數位應用與產業串聯，讓慶典經濟成為推動城市經濟前行的長期動能。