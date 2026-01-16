台中購物節抽出千萬好宅 登錄金額374億元創新高

【民眾網諸葛志一臺中報導】「2025台中購物節」於去年12月25日圓滿落幕，台中市政府16日舉辦壓軸抽獎，抽出價值千萬元的精品好宅，並由台中市長盧秀燕親自Call out給頭獎得主南屯黃先生，恭喜他幸運獲得北屯區好宅入住資格。

盧秀燕表示，台中購物節邁入第7屆，今年在國際局勢動盪、關稅、匯率與戰爭影響下，多數城市消費表現趨緩，但台中在市民、商圈、夜市與各行各業共同努力下，不僅未下滑，消費登錄金額更一舉突破374億元，較去年成長逾20億元，蟬聯全國第一，平均每日消費登錄金額超過6億元，展現台中經濟的高度韌性與消費動能。

盧秀燕進一步揭曉此屆「10大亮點」，包括海線地區消費成長達20%，有效縮小區域差距；外縣市來台中消費金額創新高，總額突破64億元，其中彰化縣消費登錄達19億元居冠、南投縣緊追其後，顯示購物節具備強大跨縣市觀光磁吸效應；同時，夜市、攤商與小店家適用的「收據專屬抽」登錄金額突破16億元，較前屆明顯成長，讓微型經濟與基層產業同樣有感。

此外，市府積極推動購物節國際化行銷，透過日本「宮崎日」、友邦「馬紹爾」機票抽獎，以及「泰國國慶日」、「菲律賓聖誕節」等主題活動宣傳，成功吸引在台外籍人士參與，外籍消費登錄人次成長達58%。

經濟發展局表示，此屆台中購物節共有26萬家店家參與，店家覆蓋率全國第一，提供超過3萬項優惠，企業贊助超過7,000萬元；活動期間也帶動「台中通TCPASS」APP下載量突破310萬次，數位治理與經濟行銷相互加乘，以及屢獲國內外大獎肯定。