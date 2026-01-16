台中購物節抽出好宅得主 消費登錄金額破374億元

（中央社記者郝雪卿台中16日電）2025台中購物節千萬好宅得主今天產生，台中市長盧秀燕表示，市長的電話已成為大家最期待的來電，而這屆的消費登錄金額突破新台幣374億元，較去年成長逾20億元。

「2025台中購物節」於去年12月25日落幕，台中市政府於今天舉辦壓軸抽獎活動，抽出價值千萬元的精品好宅，並由盧秀燕親自打電話給頭獎得主住南屯區的黃先生，恭喜他幸運獲得北屯區好宅入住資格。

盧秀燕開玩笑說，自己這幾天打電話非常困難，一撥去對方就會問是不是中頭獎，「市長的電話」已成為全民最期待的來電。而今年的得主接到電話反應格外冷靜，甚至先確認「是台中購物節嗎？我真的中房子了嗎？」未如預期出現歡呼雀躍的驚喜聲。

盧秀燕表示，台中購物節邁入第7屆，這屆在國際局勢動盪、關稅、匯率與戰爭影響下，多數城市消費表現趨緩，但台中在市民、商圈、夜市與各行各業共同努力下，不僅未下滑，消費登錄金額更一舉突破374億元，較去年成長逾20億元，平均每日消費登錄金額超過6億元，展現台中經濟的高度韌性與消費動能。

盧秀燕指出，台中購物節已成功帶動多面向經濟成效，包括海線地區消費成長達20%，有效縮小區域差距；外縣市來台中消費金額也創新高，總額突破64億元，其中彰化縣消費登錄達19億元居冠、南投縣緊追其後，顯示購物節具備強大跨縣市觀光磁吸效應。

市府積極推動購物節國際化行銷，透過日本「宮崎日」、友邦「馬紹爾」機票抽獎，以及「泰國國慶日」、「菲律賓耶誕節」等主題活動宣傳，成功吸引在台外籍人士參與，統計外籍消費登錄人次成長達58%。盧秀燕指出，購物節不僅促進內需，更逐步打開國際能見度，讓世界看見台中的消費實力與城市魅力。（編輯：張銘坤）1150116