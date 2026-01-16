台中購物節抽千萬好宅 幸運兒花7千元中獎！反應曝光

台中購物節1/16抽壓軸大獎，由市長盧秀燕抽出市價近千萬「好宅」。台中市政府提供



台中購物節今天由市長盧秀燕抽出壓軸大獎，位於北屯區市價近千萬「好宅」，今抽出的幸運得主是南屯區黃先生，7千元消費獲獎，盧秀燕親自Call out通知時，黃先生得知好消息的反應十分冷靜，經追問才知他過度興奮叫不出來，讓盧秀燕大呼有趣。

每年台中購物節的壓軸大獎都是送一棟好宅，今年的是位於北屯區軍福九路上10期核心地段的「均福匯」，市價近千萬元，附贈輕裝潢及車位，鄰近74號快速道路、台鐵太原站與捷運松竹站，生活機能完整。室內位於2樓，挑高3米6，格局方正實用，大面窗引入充足採光，整體居住舒適度高，適合小家庭、首購族、新婚夫妻等各類型族群入住。

今天抽獎抽獎過程也同步於「台中購物節」臉書粉絲專頁直播，盧秀燕現場Call out幸運得主，最大獎由南屯區黃先生11月27日消費7千多元獲得，他說，自己在南屯區已有一棟房子，抽到的大獎如何安排，要再思考一下。

盧秀燕表示，台中市購物節舉辦7年，今年邀請6國代表代言、首創外籍1萬美金獎項，擴大優惠店家2萬家，連續4屆登錄金額逾300億元，今年消費登錄金額更一舉突破374億元，較去年成長逾20億元，平均每日消費登錄金額超過6億元，蟬聯全國第一，刷新歷屆新高紀錄。她也說，今年經濟動盪，台中市購物節的成績不降反升，感謝全國民眾一起拚經濟。

盧秀燕在Call out前笑說，自己這幾天打電話非常困難，一撥去對方就會問是不是中頭獎，「市長的電話」已成為全民最期待的來電；而今年得主黃先生反應格外冷靜，甚至先確認「是台中購物節嗎？我真的中房子了嗎？」她說，以往抽出豪宅、百萬現金等大獎，大家的反應都是興奮尖叫，但這兩年幸運得主的反應反而都很冷靜，令她覺得相當有趣。

