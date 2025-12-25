台中購物節抽千萬房活動倒數！ 發票補登錄至12/31

2025年台中購物節即將進入尾聲，市府經濟發展局提醒民眾，若想參加抽房子活動，必須在12月31日之前完成發票的補登錄。此次購物節的消費登錄金額已突破350億元，壓軸好宅位於北屯的「均福匯」，市價接近千萬元，並附贈輕裝潢，吸引了許多民眾的目光。

台中市府經濟發展局提醒民眾，若想參加抽房子活動，必須在12月31日之前完成發票的補登錄。（圖／台中市府提供）

經發局指出，消費日期在10月24日至12月25日之間的發票與憑證，均可進行補登錄，讓民眾有更多時間整理發票，避免錯失抽獎良機。過去幾屆的得主多為女性，這次的抽獎活動引起全國關注，隨著討論熱度上升，消費登錄金額創下歷史新高。

經發局強調，補登錄的截止時間為12月31日23時59分，民眾應儘速完成登錄，並建議提前進行，以免在最後時刻遇到系統壅塞情況。相關活動辦法與登錄規定可至台中購物節官方網站或活動APP查詢，市府誠摯邀請大家把握最後機會，迎接新的一年。

