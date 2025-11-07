台中購物節挺「台中豬」！ 明、後2天「免費」發肉乾、排骨酥

台中市 / 武廷融 綜合報導

豬肉禁令今(7)日正式解封，台中市政府表示，台中購物節挺「台中豬」，將在明(8)日於霧峰原流市集發放500份肉乾，並加碼在9日於台中車站「鐵道市集」發送500份排骨酥，並抽出共100組「台中在地豬肉禮盒」。

台中市經發局表示，台中購物節刺激消費、帶動商機，適逢疫情解禁、豬肉回歸市場，購物節也要站在第一線與中區商圈業者一起力挺台中豬，除了原定將在8日下午3時45分霧峰原流市集免費發送500份霧峰金記蜜汁肉乾，再加碼於9日下午2時50分在鐵道市集發送在地夜市知名的大慶排骨酥共500份。

經發局指出，現場活動也會抽出大安農會「杏仁脆豬肉片+岩燒豬肉條」禮包，線上線下共50份，加上鐵道市集豐富的活動，包含40家品牌市集、音樂饗宴、趣味集點及摸彩活動，並結合「台中購物節」推出加碼抽獎與集點活動，只要於市集消費滿額或拍照打卡上傳社群，即可兌換限量福袋及抽獎券。活動當日抽出總價值超過十萬元的豐富獎項，包括Dyson吹風機、空氣清淨機、AirPods及遠東百貨禮券等多項好禮，讓民眾享受在舊城探索的美食旅程，還有滿滿好禮帶回家。

