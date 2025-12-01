台中購物節月月抽百萬！盧市長現身廟東商圈 親抽3位「百萬級幸運兒」

（記者張芸瑄／台中報導）台中購物節邁入第7年，今年活動持續帶動城市買氣，消費登錄至今已突破184億元，人氣持續飆升。台中市政府經濟發展局於29日在豐原廟東復興商圈舉辦購物節抽獎活動，市長盧秀燕親自到場，公開抽出「月月抽百萬現金」與「隔週抽百萬汽車」等大獎，並 call out 3位幸運得主，現場氣氛熱鬧澎湃。

圖／台中購物節月月抽百萬，盧市長現身廟東商圈，親抽3位百萬級幸運兒。（台中市政府經濟發展局 提供）

盧市長表示，台中購物節的核心目的非常明確，就是「拚經濟、拚經濟、再拚經濟」。只要市民願意消費，市府就把最大的獎送給大家，把城市的經濟活絡起來。她強調，台中購物節是全國十多個城市中規模最大、獎項最豐富的購物節，從天天抽、周周抽到月月抽，獎金加起來就是要讓民眾買得開心、抽得期待。

盧市長指出，台中購物節的獎項大到驚人—每天都抽3,000元現金，今日就有1,100位幸運兒；再來是10萬元獎項，今日抽出12名；接著是百萬級汽車獎，今天誕生1位新的百萬車主；更大的還有百萬現金，今日抽出2位百萬富翁。她笑說：「今天要送出兩個百萬現金、再加上一台百萬汽車，總共三位百萬級得主，這種日子市長我一定親自到場！如果哪天你在購物節看到市長現身，那就代表至少要從百萬開始抽，不抽百萬，我不會來的！」

圖／盧市長表示，台中購物節的核心目的非常明確，就是「拚經濟、拚經濟、再拚經濟」。（台中市政府經濟發展局 提供）

盧市長也鼓勵民眾持續參與，沒有中獎的朋友不用氣餒。她指出，購物節每個月都有百萬現金獎，且累積消費金額已經來到184億元，若突破200億元，市府將再加碼百萬現金一名。「只要每突破百億，就再多一位百萬得主。」市長說。

盧市長現場call out現金2位現金百萬得主，ㄧ位是住在南屯區林先生，登錄當期電費，他透露這筆獎金將作爲三寶的育兒經費；另一位是在國中任教、愛毛孩的林老師，消費寵物用品，她深感訝異地表示，先把這筆錢存起來，再思考用途。接著盧市長又抽出百萬汽車得主，是清水區王小姐，與家族聚會在餐廳消費的發票抽中大獎。

圖／此次抽獎選在深具文化特色的廟東復興商圈，商圈內集結傳承數十年的名店與道地小吃，是在地人共同記憶，也是全國旅客必訪的美食聚落。（台中市政府經濟發展局 提供）

經發局表示，此次抽獎選在深具文化特色的「廟東復興商圈」，商圈內集結傳承數十年的名店與道地小吃，是在地人共同記憶，也是全國旅客必訪的美食聚落。市府將持續串聯資源，讓商圈魅力被更多人看見，提升地方活力。民眾來到豐原，也能順遊葫蘆墩文化中心、慈濟宮與葫蘆墩公園，安排一趟山海屯城輕旅行。

市府提醒，台中購物節活動至12月25日，只要在台中消費、不分品項、有發票或收據即可透過「台中通 TCPASS」APP登錄參加抽獎。近期 SOGO、太平洋百貨進入周年慶，是最適合搶優惠的時間，買越多、登錄越多，中獎機率越大。活動最後一天，市府還將送出全台最大獎──價值近千萬元好宅，邀請大家一起來台中開心購物、幸運滿滿。

